Республиканского студенческого омбудсмена избрали в Казахстане
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Сегодня, 00:00Сегодня, 00:00
146Фото: Миннауки РК
Им стал Улан Наукен, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Гумилева, председатель РСО "Альянс студентов Казахстана", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки РК.
Студенческий омбудсмен - это институт, который защищает права и интересы студентов. Институт студенческого омбудсмена в Казахстане создан в 2022 году и работает во всех регионах с августа 2023 года.
Ранее должность республиканского студенческого омбудсмена занимала Айсулу Ерниязова.
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