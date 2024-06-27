Республиканского студенческого омбудсмена избрали в Казахстане

Им стал Улан Наукен, магистрант Евразийского национального университета имени Л.Гумилева, председатель РСО "Альянс студентов Казахстана", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки РК.

Студенческий омбудсмен - это институт, который защищает права и интересы студентов. Институт студенческого омбудсмена в Казахстане создан в 2022 году и работает во всех регионах с августа 2023 года.

Ранее должность республиканского студенческого омбудсмена занимала Айсулу Ерниязова.