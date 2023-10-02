Республиканский слёт сельских женщин пройдёт в Астане

В Астане 3 октября 2023 г. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" проводит I Республиканский слёт сельских женщин на тему "Ұлт рухының ұясы – Ауыл Ана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НДПП "Ауыл".

Около 300 успешных женщин обсудят вопросы развития семейных ценностей, искоренения насилия, религиозного радикализма и другие.

"Данное мероприятие ставит целью определить позицию партии по вопросу гендерного равенства, объединить женское сообщество вокруг проблем сельских женщин, дать импульс их политическому лидерству и карьерному продвижению, обсудить социальные проблемы женщин и детей, а также вопросы современного института семьи", - отметили в партии.

Также участников слёта ознакомят с деятельностью комиссии "Мейірім құшағы" при партии "Ауыл", которая была создана для поддержки сельских женщин.

Работа данной комиссии направлена на оказание социальной помощи многодетным матерям, противодействие насилию над женщинами и детьми, содействие сельским деловым женщинам, пропаганду национальных ценностей и института семьи.

Председателем комиссии является депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член фракции НДПП "Ауыл" Каракат Абден.

На мероприятии примут участие Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев, министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Сулеймен, президент ОО "Эко-Деми" Республики Кыргызстан Айжан Чыныбаева, председатель Совета матерей при АНК Назипа Шанаи, депутаты фракции в Мажилисе Парламента РК, партийный актив, делегаты из всех регионов страны, представители молодежного крыла, а также специально приглашенные гости.