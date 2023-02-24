Республиканский предвыборный штаб демпартии "Ак жол" посетил Кызылординскую область

В рамках предвыборной агитации более 700 кандидатов демпартии "Ак жол" продолжают встречи с избирателями в разных регионах страны. Сегодня представители республиканского штаба во главе с Бериком Дюсембиновым и Кайратом Боранбаевым встретились с несколькими трудовыми коллективами в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.

Члены штаба презентовали предвыборную программу партии и остановились на её шести основных направлениях: независимость и национальная идея "Алаш", демократия и парламентаризм, борьба с коррупцией и деофшоризация, социальная справедливость, рыночная экономика и поддержка предпринимательства, внешняя политика.

В ходе встреч с трудовыми коллективами были заданы вопросы, касающиеся установления социального равенства.

"В нашей программе есть пункты о социальной справедливости, защите профессионального и человеческого достоинства трудяшихся. Почему сегодня никто не хочет быть пастухом? Потому что за 30 лет сложилось негативное отношение к человеку труда. Как мы можем это поменять? Мы должны поддерживать предпринимательство, которое даёт нам возможность трудоустраивать", - сказал Берик Дюсембинов.

Рабочие также поднимали вопросы, касающиеся поддержки рыночной экономики и предпринимательства.

"Все каналы, в том числе "Шіркейлі", построены для развития производства риса. Правительство утверждает, что из-за нехватки воды необходимо уменьшить производство риса. Другие государства ничего не уменьшают. А у нас говорят, что воды недостаточно, и надо сокращать производство. Мы суверенное государство. Во-первых, у нас должна быть своя квота. Во-вторых, раньше у нас был специальный гидрогенераторный институт, мы подготовили столько специалистов. Сейчас у нас есть высшие учебные заведения по подготовке экономистов, юристов, экологов и других специальностей. Нет ни одного гидрогенераторного учебного заведения. Новое рисовое производство не открывается. Мы сеем рис в тех местах, где он рос, потому что у нас нет новых сельхозугодий и новой техники", - сказал Кайрат Боранбаев.

Участники встречи поддержали политическую программу партии и высказали свои предложения.

Также агитационная группа партии "Ак жол" встретилась с коллективами ТОО "ДорСтрой", ТОО "Фрак Джет".

Говоря о поддержке казахстанских предприятий, "акжоловцы" отметили, что необходимо усилить работу по защите интересов любого малого и среднего бизнеса, рабочие должны быть обеспечены жильём, земельными участками, всеми материальными ценностями необходимыми для жизни.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".