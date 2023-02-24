- Народная партия намерена подать жалобу на Армана Шураева в Генпрокуратуру и ЦИК 21:20 90
- Тенге позволил Казахстану обрести настоящую независимость - историк 21:00 134
- Понижение температуры воздуха прогнозируют в Казахстане 20:49 168
- Республиканский предвыборный штаб демпартии "Ак жол" посетил Кызылординскую область 20:30 245
- Как в Казахстане лечат детей с психическими расстройствами 20:15 289
- Среди избирателей более узнаваемы кандидаты по партийным спискам 19:59 250
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 19:45 244
- Появились кадры с места аварии, в которой погиб Darkhan Juzz 19:35 655
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 19:20 610
- "Дальше - это мучить себя". Олимпийский чемпион Баландин назвал причину завершения карьеры 19:00 317
- Как избиратель может отозвать депутата маслихата, рассказала политолог 18:50 471
- Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz 18:38 354
- Гостью из Швеции наказали за двойное гражданство, а россиянина - за попрошайничество в РК 18:25 439
- Как консул Италии помог благотворительному фонду Казахстана 18:24 339
- Канал поставки оружия в Алматы выявил КНБ 18:08 401
- В какие страны переводили деньги казахстанцы в 2022 году 18:05 374
- Сделать информационную среду в Казахстане более инклюзивной предложили эксперты 17:45 396
- Российских туристов спасли из снежного плена акмолинские полицейские 17:40 455
- Об угрозе схода лавин предупредили спасатели в Алматы 17:38 382
- Довести выпуск сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году поручил Смаилов 17:11 686
- В каком из городов Казахстана самый дорогой сжиженный газ 16:57 421
- Токаев наградил казахстанских спасателей, работавших в зоне бедствия в Турции 16:44 448
- Нелегальный цех по переработке золотой руды работал в Жамбылской области 16:31 613
- В Астане объявили приём документов на арендное жильё 16:09 450
- Ушёл из жизни известный казахстанский музыкант Darkhan Juzz 15:56 1195
- Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу 15:53 562
- Снимок казахcкого кочевника попал в десятку лучших фотографий 2022 года 15:51 736
- 60% казахстанцев предпочитают пользоваться наличными – опрос Нацбанка 15:42 442
- Обещают "молочные" реки и "шоколадные" берега - политолог о предвыборной агитации 15:12 481
- Криминалисты назвали самую подделываемую в Казахстане купюру 15:11 437
- Алматинские студенты устроили массовую драку 14:44 2234
- Притворился девушкой: мошенник вымогал деньги у жителя Кызылординской области 14:39 439
- В Астане открыли улицу имени Султана Бейбарса 14:27 1448
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 14:23 5825
- Ряд кадровых назначений произвели в Генпрокуратуре 14:01 502
- В AirAstana сообщили об изменении расписания полётов в аэропорту Астаны 13:54 502
- Казахстанских блогеров будут штрафовать за опросы по выборам в мажилис и маслихаты 13:45 519
- В Алматы туберкулёзом больше всего болеют безработные 13:37 648
- Выборы-2023: Юрист рассказал о правилах агитационной кампании 13:37 472
- Назначен руководитель ДГД Атырауской области 13:35 727
- Казахстан продлил срок действия нулевой ставки на вывоз шерсти 13:34 436
- Похищенное в ходе январских событий ружьё обнаружили вдоль трассы 13:18 710
- Токаев готов оказать поддержку финским предпринимателям в Казахстане 13:01 575
- Житель Петропавловска выиграл 109 миллионов тенге в лотерее 12:41 1577
- В Жамбылской области задержали жителя, помогавшего членам ОПГ "Коспаева" сбежать за границу 12:26 761
- Переработка газа на Кашагане начнётся в 2025 году 12:21 607
- О субсидировании газет в рамках законопроекта "О масс-медиа" рассказали в МИОРе 12:16 445
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:15 429
- Казахстану придётся отказаться от экспорта газа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке 11:57 520
- ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины. Казахстан воздержался от голосования 11:54 580
- Пересматривается вопрос о сроках давности исковых обращений — МИОР 11:47 484
- По факту крушения вертолёта и гибели лётчиков завели уголовное дело — МЧС 11:39 495
- Репчатый лук и капуста продолжают дорожать в Казахстане 11:09 514
- Почти девять миллиардов тенге выделят на ремонт Петропавловской ТЭЦ 11:02 1482
- Семьям погибших лётчиков Ми-8 будут выплачивать ежемесячное пособие — МЧС 11:01 688
- Атырауский НПЗ восстановил работу после аварийной остановки 10:35 499
- Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Минюста РК 10:33 527
- Более 73 миллиардов тенге выплатили получателям АСП 10:25 888
- Почему акции "Яндекса" пропали с казахстанской биржи, объяснили в KASE 10:20 479
- КНБ задержало шесть граждан Таджикистана с поддельными документами 10:11 526
- Стали известны имена погибших сотрудников "Казавиаспаса" 09:51 758
- COVID-19 выявили у 98 человек в Казахстане 09:30 496
- ЧП с вертолётом "Казавиаспаса" в ЗКО: КГА проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8 09:18 664
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 08:59 527
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые посетит Казахстан 08:19 820
- Адвокат из Атырау добился пересмотра непомерных судебных госпошлин 07:42 646
- Суд оправдал казахстанку, назвавшую желтоксановцев "террористами" 07:06 4283
- Робот начал оказывать востребованные казахстанцами госуслуги 06:07 582
- Житель Павлодара поджёг квартиру и выпрыгнул из окна 05:19 1658
- Число пользователей 4G будет преобладать над 5G ещё четыре года - прогноз 04:16 688
- При содействии омбудсмена подозреваемому сделают операцию в Астане 03:30 1031
- В 11 регионах Казахстана из-за непогоды закрыты десятки трасс 02:05 679
- Гражданин Турции задержан в Актобе за неуплату алиментов 01:13 693
- Из-за гололёда выезд из Астаны полностью закрыт 00:26 685
- Досудебное расследование начато по факту авиапроисшествия в ЗКО 23.02.2023 728
- Высокопоставленного полицейского задержали в Казахстане 23.02.2023 9174
- Полицейского нашли мёртвым в Павлодарской области 23.02.2023 1174
- Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Алматы 23.02.2023 743
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 23.02.2023 947
- Обеспечить молодёжь жильём, а рабочих достойными зарплатами обещают кандидаты в депутаты мажилиса в РК 23.02.2023 712
Республиканский предвыборный штаб демпартии "Ак жол" посетил Кызылординскую область
В рамках предвыборной агитации более 700 кандидатов демпартии "Ак жол" продолжают встречи с избирателями в разных регионах страны. Сегодня представители республиканского штаба во главе с Бериком Дюсембиновым и Кайратом Боранбаевым встретились с несколькими трудовыми коллективами в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.
Члены штаба презентовали предвыборную программу партии и остановились на её шести основных направлениях: независимость и национальная идея "Алаш", демократия и парламентаризм, борьба с коррупцией и деофшоризация, социальная справедливость, рыночная экономика и поддержка предпринимательства, внешняя политика.
В ходе встреч с трудовыми коллективами были заданы вопросы, касающиеся установления социального равенства.
"В нашей программе есть пункты о социальной справедливости, защите профессионального и человеческого достоинства трудяшихся. Почему сегодня никто не хочет быть пастухом? Потому что за 30 лет сложилось негативное отношение к человеку труда. Как мы можем это поменять? Мы должны поддерживать предпринимательство, которое даёт нам возможность трудоустраивать", - сказал Берик Дюсембинов.
Рабочие также поднимали вопросы, касающиеся поддержки рыночной экономики и предпринимательства.
"Все каналы, в том числе "Шіркейлі", построены для развития производства риса. Правительство утверждает, что из-за нехватки воды необходимо уменьшить производство риса. Другие государства ничего не уменьшают. А у нас говорят, что воды недостаточно, и надо сокращать производство. Мы суверенное государство. Во-первых, у нас должна быть своя квота. Во-вторых, раньше у нас был специальный гидрогенераторный институт, мы подготовили столько специалистов. Сейчас у нас есть высшие учебные заведения по подготовке экономистов, юристов, экологов и других специальностей. Нет ни одного гидрогенераторного учебного заведения. Новое рисовое производство не открывается. Мы сеем рис в тех местах, где он рос, потому что у нас нет новых сельхозугодий и новой техники", - сказал Кайрат Боранбаев.
Участники встречи поддержали политическую программу партии и высказали свои предложения.
Также агитационная группа партии "Ак жол" встретилась с коллективами ТОО "ДорСтрой", ТОО "Фрак Джет".
Говоря о поддержке казахстанских предприятий, "акжоловцы" отметили, что необходимо усилить работу по защите интересов любого малого и среднего бизнеса, рабочие должны быть обеспечены жильём, земельными участками, всеми материальными ценностями необходимыми для жизни.
Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".
-
Trend news
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 19:20 530
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 14:23 5600
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 1899
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 923
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 2788
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1287
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1449
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 38436
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 996
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1605
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4585
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10075
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1188
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26295
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2480
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3120
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1195
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4103
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37578
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2152
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1511
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2450
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2699
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19001
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2688
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7593
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36912
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2139
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2331
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13563
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7951
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3591
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2333
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119020
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3342
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3149
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4068
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2196
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7415
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9230
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6140
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2728
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12993
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57329
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2886
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2851
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4886
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2312
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3277
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3136
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16443
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6131
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31445
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3256
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3818
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3762
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72569
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22600
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24322
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4138
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6658
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9136
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3823
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4329
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3622
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 254898
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3265
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3523
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4967
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4700
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3656
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3737
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5527
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 5187
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5558
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3723
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3972
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4709
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 4078
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4690
-
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 19:45 216
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 928
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 937
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1233
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1217
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1200
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1538
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1324
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1449
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1578
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2260
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1756
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1700
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1592
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1516
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1633
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1587
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2360
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2125
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2403
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1959
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2156
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2362
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2394
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2729
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2526
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2457
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2616
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2834
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2633
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2512
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2499
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2490
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2632
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2761
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2663
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2720
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2787
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2649
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4039
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2860
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2850
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2732
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2613
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2740
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2856
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3015
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2619
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2852
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2741
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2907
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2994
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3303
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2993
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3239
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2831
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3402
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3315
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4541
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3480
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3364
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4483
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3458
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4036
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3681
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3909
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4218
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4163
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4088
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4008
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3747
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4011
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4089
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4108
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4074
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4368
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4260
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4465
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4667
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4496