Республиканский конкурс "Ұлттық кітап" впервые проведут в Казахстане

В преддверии празднования Национального дня книги Министерство культуры и информации РК объявило о проведении конкурса "Ұлттық кітап", передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель конкурса – обеспечение читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, выявление лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков, издателей и книжных дизайнеров.

Приём заявок для участия в конкурсе будет проходить с 15 января по 11 апреля 2025 года.

"К участию в конкурсе принимаются работы, изданные в течение последних двух лет", - уточнили в министерстве.

Конкурс будет проходить по 10 номинациям:

Лучшая книга для детей;

Лучший комикс;

Лучшая книга в направлении нон-фикшн;

Лучшая книга в жанре детектив;

Лучшая книга в жанре сатиры;

Лучшая иллюстрированная книга;

Лучшая переводная книга;

Лучшая книга в жанре фантастика;

Лучшее издательство;

Гран-при "Книга года".

Работы, участвующие в конкурсе, должны соответствовать таким критериям, как художественный уровень, художественный стиль, богатый словарный запас, наличие собственного стиля, актуальность темы, глубина содержания, историческая достоверность, высокое качество изготовления и качественный дизайн книги.

Напомним, что "Национальный день книги" будут отмечать 23 апреля. Праздничная дата появилась в связи с поручением Главы государства, данным на основной сессии третьего Национального курултая в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.