Республиканский конкурс "Ұлттық кітап" впервые проведут в Казахстане
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В преддверии празднования Национального дня книги Министерство культуры и информации РК объявило о проведении конкурса "Ұлттық кітап", передаёт BaigeNews.kz.
Основная цель конкурса – обеспечение читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, выявление лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков, издателей и книжных дизайнеров.
Приём заявок для участия в конкурсе будет проходить с 15 января по 11 апреля 2025 года.
"К участию в конкурсе принимаются работы, изданные в течение последних двух лет", - уточнили в министерстве.
Конкурс будет проходить по 10 номинациям:
- Лучшая книга для детей;
- Лучший комикс;
- Лучшая книга в направлении нон-фикшн;
- Лучшая книга в жанре детектив;
- Лучшая книга в жанре сатиры;
- Лучшая иллюстрированная книга;
- Лучшая переводная книга;
- Лучшая книга в жанре фантастика;
- Лучшее издательство;
- Гран-при "Книга года".
Работы, участвующие в конкурсе, должны соответствовать таким критериям, как художественный уровень, художественный стиль, богатый словарный запас, наличие собственного стиля, актуальность темы, глубина содержания, историческая достоверность, высокое качество изготовления и качественный дизайн книги.
Напомним, что "Национальный день книги" будут отмечать 23 апреля. Праздничная дата появилась в связи с поручением Главы государства, данным на основной сессии третьего Национального курултая в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.
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