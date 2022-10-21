Республиканский конкурс "Мерейлi отбасы-2022" прошел в Астане

Фото: Алина Алиева

Каждая семья, участвовавшая в конкурсе, получила по 1 миллиону тенге. Астану представило многодетное семейство Сагитовых.

В жизни Дулата и Айнагуль Сагитовых было немало испытаний, но родителям шестерых детей удалось сохранить семейный очаг и стать лучшей семьей города 2022 года. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz чета Сагитовых поделилась своими впечатлениями об итогах конкурса и рассказала о том, что делает их семью особенной.

История их семьи началась 13 лет назад.

"Для нас это большая честь на таком грандиозном конкурсе представлять Астану и быть примером для подражания для нашей будущей молодежи. Мы с супругом многодетные родители, у нас 6 детей - 3 девочки и 3 мальчика. Когда мы с Дулатом поженились, мы мечтали о счастливом и светлом будущем, но судьба сыграла с нами злую шутку. В 2010 году, спустя 40 дней после того, как родилась наша старшая дочь, мой супруг получил удар током в 10 тысяч киловатт и лишился одной руки. Больше месяца он провел в реанимации, многие не верили в него, говорили, что он не выживет, что станет недееспособным. Но, тем не менее, мы молились за него, верили, что он выкарабкается. Мы много чего с ним пережили за эти годы, в том числе длительную реабилитацию, на месте ампутированной руки нам делали протезирование. Но даже при этом у меня никогда не было мысли уйти от проблем, бросить мужа из-за его инвалидности. Напротив, мы друг друга очень поддерживали все эти годы, и наши испытания нас сплотили. Я говорила и говорю ему: "Не важно, что произошло. Наша с тобой любовь не угасла", - рассказала Айнагуль Сагитова.

Сейчас все испытания позади. У пары растут замечательные дети, самой старшей из них 12 лет. Четверо из шести детей занимаются олимпийскими видами спорта.

"Старшая наша девочка занимается полевой стрельбой и лыжными гонками, мы готовим ее для биатлона. Вторая дочь имеет I взрослый разряд по художественной гимнастике. Младшая из дочерей увлекается конькобежным спортом, старшему сыночку сейчас 6 лет, и он уже тренируется в хоккейном клубе "Астана". Средний сын ходит в детский сад, а самому младшему ребенку пока только годик. Мы есть друг у друга, поэтому мы никогда не унываем, идем вперед. У нас с супругом за душой сейчас практически ничего нет, и мы все еще снимаем квартиру, но зато у нас есть наши дети - они наше главное богатство", - добавила астанчанка.

Для супругов стало приятной неожиданностью, что представлять столицу на республиканском конкурсе будут именно они. Подать заявку на участие главе семье Дулату Сагитову посоветовали на работе.

"Мой супруг сейчас работает в Столичном цирке и в Паралимпийском тренировочном центре. Именно в Центре нас пригласили поучаствовать в конкурсе "Мерейлi отбасы-2022". На самом деле, мы долго отказывались, потому что не знали, как выкроить для этого время. Почти у всех детей тренировки, детский сад и школы. Но, в конце концов, у нас все получилось. Многих зацепила история нашей семьи и благодаря конкурсу о ней узнали многие. Нас ставят в пример прочности семейных уз и, я думаю, именно поэтому из огромного количества конкурсантов выбор упал на нашу семью. Но, честно признаться, я раньше даже не предполагала, что за такое могут наградить. Для меня это всегда была просто история моей семьи, мое личное испытание", - поделилась А. Сагитова.

При воспитании детей супруги прививают им семейные ценности и опираются на казахские традиции.

"Наши родители живут в другом городе, но каждые выходные и праздники мы берем детей и едем к ним, общаемся, вместе проводим весело время. Очень важно получать благословение от взрослых, это благодарность рода, потому что все наши предки, так или иначе, живут в нас. Поэтому очень важно почитать старших не только самим, но и учить этому детей. Еще одна ценность нашей семьи - доверительные отношения родителей и детей. У нас есть такая небольшая традиция: каждую пятницу мы садимся за стол и разговариваем, интересуемся тем, как у детей прошла неделя, тревожит ли их что-то, обижает ли их кто-нибудь, даем детям высказаться. Это крайне важный момент. Именно так дети учатся доверять нам, говорить открыто, без страха, не замыкаться в себе", - отметила многодетная мать.

Семье Сагитовых, как и всем остальным семьям, которые участвовали в конкурсе от других регионов страны, вручили денежный сертификат на 1 миллион тенге. Завершился конкурс праздничным концертом.