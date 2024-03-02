Республиканский форум матерей прошёл в Кызылорде

В Кызылорде прошёл республиканский форум матерей "Анаға тағзым". В мероприятии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, общественные деятели, делегации из регионов, многодетные матери Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Аида Балаева отметила большой вклад женщин в развитие и процветание страны. Повышение их роли, расширение прав и возможностей в обществе остаются приоритетными направлениями государственной политики.

"Реализация Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, которой определена казахстанская модель развития института семьи и гендерного равенства, продолжается. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике показала свою эффективность. В соответствии с обозначенными Главой государства приоритетами, ее деятельность сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей. Сформирована правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства, действуют законодательные нормы по ликвидации дискриминации в отношении женщин", — сообщили в министерстве.

На особом контроле Национальной комиссии десятки важных вопросов. В их числе снижение безработицы среди женщин.

В регионах открыто 20 центров по развитию женского предпринимательства. Совместно с ассоциацией "TECHNOWOMEN", компанией "BTS Education" на базе школы электронной коммерции 1400 казахстанских ремесленников обучили продажам в маркетплейсах.

В рамках совместного с Astana Hub проекта "IT Ayel" 2000 безработных женщин из 17 регионов получили знания по IT-специальностям и приступили к реализации своих проектов.

По результатам комплексного исследования социального положения женщин в областях Абай, Жетысу, Ұлытау разработаны конкретные меры по привлечению сельских женщин к работе.

Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запущен пилотный проект в Астане и Шымкенте по добрачному безвозмездному консультированию и обучению пар, подающих заявление на регистрацию брака.

Проводится трансформация 68 центров поддержки семей, действующих в регионах. В целях установления межведомственной взаимосвязи в исключении семьи из неблагополучной социальной среды, предотвращения насилия в отношении женщин разработан проект единой концепции для центров поддержки семьи.

Председатель Нацкомиссии заверила, что работа по всем направлениям будет продолжена.

Участники форума обсудили актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения, повышения статуса семьи, формирования нравственно-семейных ценностей.

Также министр приняла участие в открытии "Өнер орталығы" в Кызылорде, ознакомилась с экспонатами выставки "Сыр өңірі өнер тұлғаларының экспозициялық картинасы".

Строительство объекта культуры было начато в сентябре 2022 года в Кызылорде. Здесь предусмотрены условия для проведения концертов симфонического, эстрадного искусства, мероприятий различного формата.