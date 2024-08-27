Республиканский бюджет 2025-2027: на что пойдут деньги

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства представил проект закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года.

Как отметил министр финансов, поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 триллиона тенге.

В следующем году планируется привлечение гарантированного трансферта из Национального фонда на сумму 2 триллиона тенге.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9% к ВВП.

"Расходы бюджета с учетом доходов и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 триллиона тенге по отношению к 2024 году и составят 25,8 триллиона тенге. Бюджет остается социально ориентированным. На социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 триллиона тенге с увеличением на 794 миллиарда тенге по отношению к 2024 году", - сказал Такиев.

Министр перечислил основные факторы роста расходов.

Так, планируется индексация социальных выплат на средний уровень инфляции: базовой пенсии и пособии на 6,5%, солидарной пенсии на 8,5% с опережением среднего уровня инфляции на 2%.

Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 миллиарда тенге. В результате в 2025 году средний размер пенсии составит 96 562 тенге.

Кроме того, предусматривается увеличение количества грантов дополнительно на 2500 мест по сравнению с текущим годом. В итоге с учетом дополнительных мест в 2025 году будет выделено порядка 78 тысяч образовательных грантов.

Также Минфин в статью расходов заложил увеличение размера стипендии студентам ВУЗов в среднем на 15-20%. В результате средний размер стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для магистратуры - 117 098 тенге.

Вместе с тем, запланировано увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и увеличения количества больных.

Следующим приоритетным направлением является поддержка регионов. В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 триллиона тенге с увеличением на 348 миллиардов тенге.

Доля от общих расходов бюджета составляет порядка 30%.