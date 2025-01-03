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Республиканские трассы закрыты в пяти регионах Казахстана из-за непогоды

Открыть движение планируют к 15:00 3 января и к 7:00 4 января.

Сегодня, 12:49
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pixabay Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: pixabay

Из-за ухудшения погоды "КазАвтоЖол" ввёл ограничения движения на трассах в пяти регионах страны: в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Улытау и Костанайской областях, передаёт BaigeNews.kz.
 
В Павлодарской области закрыто движение:    

На участке автодороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар", от границе Карагандинской области до посёлка Атамекен введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.  
  
В Карагандинской области:    

На участке автодороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Молодежный дот границы Павлодарской области.  

В Акмолинской области:    

На участке автодороги республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты" от Астаны до границы Павлодарской области.

Дороги планируют открыть к 15:00 3 января.
 
В области Улытау:    

В 13:00 ограничения введут на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от села Улытау до границы Костанайской области.  
 
В Костанайской области:     

В 13:00 на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от Улытауской области до города Аркалык.

 
Планируемое открытие движения в Улытау и Костанайской области – 4 января 2025 года в 7:00.    

 

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