Республиканские трассы закрыты в пяти регионах Казахстана из-за непогоды
Открыть движение планируют к 15:00 3 января и к 7:00 4 января.
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Из-за ухудшения погоды "КазАвтоЖол" ввёл ограничения движения на трассах в пяти регионах страны: в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Улытау и Костанайской областях, передаёт BaigeNews.kz.
В Павлодарской области закрыто движение:
На участке автодороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар", от границе Карагандинской области до посёлка Атамекен введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.
В Карагандинской области:
На участке автодороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Молодежный дот границы Павлодарской области.
В Акмолинской области:
На участке автодороги республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты" от Астаны до границы Павлодарской области.
Дороги планируют открыть к 15:00 3 января.
В области Улытау:
В 13:00 ограничения введут на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от села Улытау до границы Костанайской области.
В Костанайской области:
В 13:00 на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от Улытауской области до города Аркалык.
Планируемое открытие движения в Улытау и Костанайской области – 4 января 2025 года в 7:00.
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