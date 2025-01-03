Из-за ухудшения погоды "КазАвтоЖол" ввёл ограничения движения на трассах в пяти регионах страны: в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Улытау и Костанайской областях, передаёт BaigeNews.kz.



В Павлодарской области закрыто движение:

На участке автодороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар", от границе Карагандинской области до посёлка Атамекен введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.



В Карагандинской области:

На участке автодороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Молодежный дот границы Павлодарской области.

В Акмолинской области:

На участке автодороги республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты" от Астаны до границы Павлодарской области.

Дороги планируют открыть к 15:00 3 января.



В области Улытау:

В 13:00 ограничения введут на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от села Улытау до границы Костанайской области.



В Костанайской области:

В 13:00 на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", от Улытауской области до города Аркалык.



Планируемое открытие движения в Улытау и Костанайской области – 4 января 2025 года в 7:00.