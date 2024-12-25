Республиканская новогодняя ёлка от имени Президента прошла в Астане
В ней приняли участие более 100 детей.
Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
133Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
В Астане прошла республиканская новогодняя ёлка от имени Президента РК "Жаңа жыл республика төрінде", передаёт BaigeNews.kz. В ней приняли участие более 100 детей со всех регионов страны, добившиеся успеха в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни.
Праздничную атмосферу детям создали артисты лучших творческих коллективов столицы. Неотъемлемой частью представления стал хоровод под песни известных казахстанских артистов.
Также для школьников была организована экскурсия по столице, посещение достопримечательностей, театров, кинотеатров и музеев.
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