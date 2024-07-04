Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
149Фото: akorda.kz
Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС", - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.
Главы государств подписали:
- решение совета глав государств-членов ШОС о завершении процедуры принятия Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС;
- решение совета глав государств-членов ШОС о долевых взносах государств-членов ШОС в связи с предоставлением Республики Беларусь статуса государства-члена ШОС.