Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества

Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС", - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.