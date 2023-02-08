Respublica и Amanat сдали свои документы в ЦИК

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Партии Respublica и Amanat подали на регистрацию в Центральную избирательную комиссию свои партийные списки с кандидатами на выборы в мажилис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sailau 2023. Таким образом, все семь политических партий Казахстана представили документы в ЦИК.

"Сегодня партия Amanat представила партийный список в Центральную избирательную комиссию. По всей республике на всех уровнях маслихата мы подали заявки, 3 821 человек стал кандидатами в депутаты маслихатов. Также в мажилис парламента мы сдали 119 кандидатов", - сказал исполнительный секретарь Amanat Елнур Бейсенбаев после подачи документов в ЦИК. "Партия Respublica внесла списки кандидатов в мажилис в количестве 25 человек. Количество мужчин составляет 17 человек, женщин – восемь. Четыре человека были представлены по одномандатным округам", - сообщил руководитель республиканского предвыборного штаба партии Respublica Олжас Куспеков.

Напомним, что первыми документы в ЦИК подала Народная партия Казахстана, а партии "Ак жол", ОСДП и "Байтак" списки на регистрацию предоставили 6 февраля.