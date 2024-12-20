Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал проблему смога в столице, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Полностью решить проблему поможет газификация, считает Женис Касымбек.

"Буквально 2-3 недели назад, когда были морозы, было несколько дней, когда в городе можно было заметить смог. Особенно в районе частного сектора - Чубары, Тельмана, Уркер. Основное решение проблемы - это газификация. Сегодня 50 процентов частного сектора газифицированы. В этом году 1,5 тысячи домов получили доступ к газу. В слудующем году мы планируем порядка 8 тысяч домов подключить к газу. Тогда останется в городе около трёх тысяч неподключенных домов, которые также в 2026-2027 годах будут подключены. Таким образом, мы планируем в ближайшие два года газифицировать весь частный сектор. Это полностью решает вопросы смога", - сказал градоначальник.