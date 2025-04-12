В 10 километрах от посёлка Качар Костанайской области, спасатели помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации: его машина застряла в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Мужчина, решив выгулять собаку, съехал на объездную полевую дорогу. Однако, после обильных дождей, участок дороги сильно размылся, и автомобиль застрял в грязи. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью лебедки спецтехники МЧС успешно отбуксировали легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

Никто из трёх пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось о том, как в Жезказкане в грязи увязла карета скорой помощи. На помощь медикам пришли спасатели.