В Павлодаре молодой человек решил самостоятельно спасти кота, который жалобно мяукал и не мог спуститься с дерева. Забравшись на дерево, парень положил кота в специальную сумку, однако сам спуститься не смог, передаёт BaigeNews.kz.

"Легко забравшийся на значительную высоту кошатник понял, что сам не сможет совершить безопасный спуск и попросил очевидцев позвонить на номер 112. Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью трехколенной лестницы спустили мужчину 2003 года рождения вместе с его котом на землю", — рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В результате операции никто не пострадал.