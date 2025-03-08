  • 8 Марта, 12:21
  • BAIGENEWS

Решил спасти кота: павлодарца пришлось снимать с дерева пожарным

В результате операции никто не пострадал.

Сегодня, 10:34
АВТОР
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ДЧС РК Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: ДЧС РК

В Павлодаре молодой человек решил самостоятельно спасти кота, который жалобно мяукал и не мог спуститься с дерева. Забравшись на дерево, парень положил кота в специальную сумку, однако сам спуститься не смог, передаёт BaigeNews.kz.

"Легко забравшийся на значительную высоту кошатник понял, что сам не сможет совершить безопасный спуск и попросил очевидцев позвонить на номер 112. Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью трехколенной лестницы спустили мужчину 2003 года рождения вместе с его котом на землю", — рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В результате операции никто не пострадал.

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