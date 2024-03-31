Решения Токаева по паводковой ситуации прокомментировал политолог

Реакцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на паводковую ситуацию в стране вместе с принятыми им административными решениями прокомментировал политолог Марат Шибутов, передаёт BaigeNews.kz.

"Надо сказать, что на совещании по антипаводковым мерам важным было не только наказание несправившихся чиновников, но и то, что президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь", – написал политолог в своём Telegram-канале.

Шибутов отмечает, что государство отвечает за безопасность граждан, поэтому, когда оно с этим не справляется, это большая проблема. По его словам, эвакуация больше 10,5 тысячи человек – уже ЧС местного уровня и важно недопустить, чтобы оно переросло в ЧС республиканского уровня.

"Президент принял на себя ответственность за промахи чиновников и признал вину государства. Это новое в нашей политической культуре и это очень правильно. Потому что не граждане ответственны за то, чтобы чистить реку от льда в нескольких километрах от их села, не граждане получают деньги за противопаводковые мероприятия. Но именно граждане сейчас теряют скот, дома, подсобные хозяйства под потоком ледяной воды", – написал политолог.

Президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов Казахстана. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения казахстанцам и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объёмы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

Глава государства объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Абайской областей.