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  • Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев
t.me/Борт №1 Сегодня, 17:25
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Фото: t.me/Борт №1

Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев

Государственные интересы – важнейшая ценность, подчеркнул президент. Он выступил на форуме народной коалиции, организованной для его поддержки на выборах, передаёт BaigeNews.kz.

"Все решения от сёл до Акорды должны приниматься, исходя из этого (госинтересов. - Прим. авт.). Иными словами, в каждом деле необходимо придерживаться государственной позиции. Интересы государства – это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о Родине должна быть незыблемым принципом каждого", - подчеркнул он.

Закон и порядок – залог прогресса страны.

"Требования закона должны неукоснительно выполняться во всех сферах. Перед законом все равны. Только так мы построим справедливое государство, в котором строго и неукоснительно будут соблюдаться закон и порядок", - добавил он.

Он пообещал, что на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.

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#выборы президента #Токаев
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 17:25
152
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