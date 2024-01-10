Решение по легионерам приняли в Казахстане
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Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов рассказал об изменениях, касающихся приобретения иностранных футболистов казахстанскими футбольными клубами, передаёт BaigeNews.kz.
Глава КФФ Адилет Барменкулов заявил, с сегодняшнего дня (10 января – прим.ред.) ограничения по числу легионеров снимаются.
"Если лимит на поле до сегодняшнего дня был семь легионеров, то с сегодняшнего дня эти ограничения снимаются. Но в заявке из 25 футболистов - 13 должны занять воспитанники казахстанского футбола", - сказал он.
По его словам, нововведения позволят создать условия для живой конкуренции, исключат искусственное завышение зарплат, повысят качество игры и увеличат интерес к футболу среди болельщиков и инвесторов. Кроме того, упразднение лимита позволит уйти от государственного финансирования к частному. Также Адилет Барменкулов отметил, что изменения в правилах направлены на то, чтобы клубы стали больше инвестировать в молодежный футбол, и на отказ от натурализации в национальной сборной Казахстана.
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