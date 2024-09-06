Решение по делу Токмади вынесут 12 сентября
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В Алматинском областном суде состоялось второе заседание апелляционной комиссии по делу об условно-досрочном освобождении Муратхана Токмади. Сегодня решение снова не вынесли, судья объявил перерыв до 12 сентября, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Выслушав доводы адвокатов потерпевшей стороны и осуждённого, а также самого Муратхана Токмади, судья Абу Айбек прервал заседание. Следующее слушание по делу состоится 12 сентября в 16:00.
"В этот день будет выслушано мнение и заключение прокурора, а судебная коллегия удалится в совещательную комнату для оглашения решения", - сказал Айбек.
Напомним, банкир, председатель "Банк ТуранАлем" Ержан Татишев убит 19 декабря 2004 года на охоте. В совершении преступления подозревали бизнесмена, друга Татишева - Муратхана Токмади.
В 2007 году Токмади признан виновным в причинении смерти по неосторожности в результате самопроизвольного выстрела ружья. Согласно первоначальной версии он совершил непреднамеренное убийство Ержана Татишева, за что приговорён к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии).
В 2017 году Токмади признался в том, что совершил убийство по заказу Мухтара Аблязова. 16 марта 2018 года суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы без конфискации имущества.
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