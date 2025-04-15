Предприниматель и основной владелец компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов высказался о скандале с распределением билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что Тикетон был выбран организатором, как агент для распространения билетов за комиссию.

"Спрос на концерт оказался в разы большим, чем когда-нибудь в истории. В момент продажи сайт не выдержал нагрузки, упала база, и, в итоге, из-за этого тех сбоя очень много билетов были проданы повторно. Когда коллеги увидели, что происходит дублирование билетов, продажи остановили. После этого начинается попытка найти альтернативы в виде свободных мест для "дублей", - сообщил Турлов.

По его словам, количество мест на стадионе фиксированное, новых мест никто не добавлял.

"Организатор бы не позволил, да и мы не стали бы жертвовать комфортом и безопасностью. Ни на танцпол, ни куда-нибудь ещё. Когда мы остановили продажи, проданы были не все места, но общее количество билетов превысило вместимость стадиона примерно на 10% (из-за дублей)! Мы попытались перебалансировать "дубли" со свободными местами. Предложить альтернативы людям, чьё место было продано много раз из-за сбоя. Попытка договориться о "роспуске резервов" с организаторами, нас поддержали везде, где это было возможно. Это заняло несколько дней, как и попытка в ручную перенести тысячи броней. Мы принимаем решения за свой счет выкупить у организаторов более дорогие билеты и по возможности предложить бесплатные апгрейды (и да, не все они понравятся, не все хотят более дорогой танцпол, например, который не был полностью выкуплен на момент остановки продаж)", - заявил Турлов.

В итоге стало понятно, что даже со всеми резервами не удаётся найти места для всех, кто успел забронировать билеты, пока не остановили продажи.

"По условиям сервиса мы можем просто вернуть деньги, но понимаем, какой ажиотаж связан с концертом, насколько спрос превышает предложение. И точно не хотим устраивать повторение, понимая, что это вообще не гарантирует лучший результат для кого-то. Мы считаем, что должны извиниться деньгами перед своими клиентами. Это займет до недели по времени. Во-первых, мы возвратим вообще всем сервисный сбор. Это весь наш доход от концерта. Во-вторых, тем, кто попал в "дубли", и кому нашли альтернативу "хуже" по цене, мы за свой счёт выкупим билет у организаторов и вернем деньги клиенту. Они смогут посетить концерт бесплатно. В-третьих, тем, кто получил перенос места на другое или перенос на танцпол (если он был дороже, чем прошлый билет), мы выплатим компенсацию в 50% стоимости билета. Сам билет можно сдать за полную цену и все равно забрать 50%", - заверил Турлов.

Ранее сообщалось о том, что тем, кому не смогли найти никакой альтернативы, вернут все деньги и дадут компенсацию равную стоимости купленного билета.