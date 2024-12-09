Решение о предоставлении в РФ убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье могло быть принято только президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не комментируя при этом сам факт, действительно ли такое убежище было предоставлено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение. Но, в данном случае, мне нечего вам сказать", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что официальных заявлений на этот счёт не было, "вчера (в СМИ) была информация от источника". "И мне по этой теме сейчас сказать нечего", - ещё раз подчеркнул Песков.

Таким же образом он ответил на вопрос о местонахождении Асада. Что касается возможности контактов Путина и бывшего президента Сирии, то, по словам Пескова, "в официальном графике президента такой встречи нет".