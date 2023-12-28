Решение об аресте Дины Тансари вынес суд

Суд в Усть-Каменогорске вынес решение об аресте общественницы Динары Смаиловой (Дины Тансари). Об этом глава фонда "Не молчи" сообщила в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера 27 декабря и сегодня 28 декабря прошёл специализированный суд. Судья вынесла решение - немедленный арест Динары Смаиловой. Мы можем обжаловать данное решение в течение трёх дней. Но по факту у нас только один рабочий день", - говорится в посте на странице Дины Тансари в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Smailova (@dinatansari)

Накануне стало известно о том, что главу фонда "Не молчи" объявили в розыск. Её карточка появилась в базе на портале органов правовой статистки и специальных учётов.

В МВД пояснили, что департаментами полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.