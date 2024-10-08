Решение о строительстве АЭС продиктовано мировыми тенденциями - Скляр

В пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии в Казахстане достигает двух гигаватт, передает BaigeNews.kz.

Об этом по итогам заседания правительства заявил первый заместитель премьер-министра. Роман Скляр считает, что без принятия соответствующих мер уже к 2030 году этот показатель может вырасти до семи гигаватт.

"Поэтому к 2028 году запланирован ввод порядка 6,7 гигаватт общей генерации, из которых 700 мегаватт будет введено уже в текущем году. Также будут построены новые ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске, объекты возобновляемой энергетики, парогазовые установки в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах", - рассказал Роман Скляр.

Первый вице-премьер напомнил, что Казахстан принял обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности. Поэтому последовательный вывод старых угольных мощностей неизбежен. Строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом и для этого есть все условия.

"Проведен референдум. Народ проголосовал. Итоги известны. Хочу отметить, что в мире уже эксплуатируются 415 ядерных реакторов. На стадии строительства еще 62. А к 2050 году прогнозируется трехкратное увеличение использования атомной энергии. Поэтому решение о строительстве атомной станции продиктовано не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома", - сказал первый вице-премьер.

Ранее Роман Скляр рассказал, что объем производства в обрабатывающей промышлености за восемь месяцев вырос почти на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.