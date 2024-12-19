В ходе рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил заводы, где состоялись встречи с руководством и коллективами предприятий, передаёт BaigeNews.kz. Обсуждены перспективысоциально-экономического развития региона, наращивание кадрового потенциала, решение инфраструктурных задач.

Внимание также было уделено вопросу единого часового пояса. Пословам выступивших, вопрос введения единого часового пояса и ранее поднимался жителями Костанайской области, так как прежний часовой пояс не соответствовал естественному времени. Таким образом, решение о переходе на единый часовой пояс облегчило ежедневные бытовые процессы. В этой связи участники встречи выступили в поддержку единого часового пояса.

Премьер-министр Олжас Бектенов в беседе с жителями обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека, подтвердившее, что наиболее полезно для здоровья жить в соответствии с естественным временем. На основе данной работы и других научных изысканий в 2022 году была принята Барселонская декларация, подписанная учеными и государственными деятелями из более чем 80 стран.

Руководитель Правительства поблагодарил жителей Костанайской области и всех казахстанцев за понимание и поддержку этого важного решения.

"Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего иболее полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся кпереходу именно на естественный часовой пояс. Для Казахстана естественный часовой пояс – это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом – UTC+6. Всвое время страна в директивном порядке была переведена в пояс, который не является естественным для нас. Сейчас, напротив, мы привели время в соответствие с солнечными циклами. Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то можетдоставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства врегионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство. Все эти вопросы будем далее решать", — подчеркнул Премьер-министр.

В ходе встречи с коллективом завода также были подняты вопросы условий труда и иных мер поддержки в преддверии объявленного Главой государства предстоящего Года рабочих профессий.

Напомним, Олжас Бектенов на индустриальной зоне Костанайской области проверил исполнение поручений Президента по развитию промышленности. На сегодня Костанайская область является лидером по стране в машиностроительном секторе.