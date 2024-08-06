"Репрессивные и необоснованные": Эксперты раскритиковали некоторые нормы нового налогового кодекса

Сегодня экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили основные нововведения в налоговом законодательстве. Некоторые нормы проекта спровоцировали бурные обсуждения и критику в адрес госорганов. По оценкам предпринимателей и Нацпалаты, отправлять проект кодекса в такой редакции недопустимо, поскольку некоторые из статей являются репрессивными и могут ущемлять права казахстанских бизнесменов. Подробнее об этом читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Несмотря на поручение президента Касым-Жомарта Токаева касательно упрощения процедуры возврата НДС для налогоплательщиков, отдельные нормы по части налогового администрирования стали еще более строгими, чем раньше. Одним из ярких примеров этого является внедрение системы автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур "e-Tamga" и изменение порядка возврата НДС.

"В рамках камерального контроля налогоплательщику выставлялось уведомление о возможных нарушениях, которые он мог превентивно устранить и исполнить данное уведомление. Таким образом камеральный контроль был профилактикой правонарушений. Теперь же налоговые органы хотят по своей системе сопоставлять между собой счет-фактуры и обороты от поставщика к покупателю. Такое сейчас происходит при возврате НДС, но теперь эту процедуру хотят распространить на все операции. При этом, если налогоплательщик не подтвердил происхождение своего товара, то фактически уведомление об устранении рисков правонарушений считается неисполненным. На наш взгляд, такой подход является репрессивным, необоснованным и нарушает принцип добросовестности налогоплательщика", - рассказал глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин.

Он также обратил внимание на статью 21 проекта налогового кодекса, которая гласит, что "налоговое законодательство действует на всей территории Республики Казахстан и не относится к сфере государственного регулирования предпринимательства".

"То есть, данным проектом Налогового кодекса Министерство нацэкономики пытается вывести налоговые правоотношения из поля госрегулирования. На наш взгляд это выглядит абсурдно, так как у нас даже регистрация ИП происходит в налоговых органах. Поэтому присутствие данной нормы неприемлемо, поскольку, мы считаем, что таким образом налоговые органы пытаются абстрагироваться и не попадать под действия норм предпринимательского кодекса, который защищает интересы бизнесменов", - заявил Карин.

Заместитель председателя Правления Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Жаркенов добавил, что Казахстан6 являясь унитарным государством, имеет единое правовое поле. Поэтому у каждой сферы деятельности не может быть отдельного самостоятельного законодательства. По его словам, Нацпалата ходатайствовала в Правительство и Администрацию Президента о доработке налогового кодекса, назвав его проект "сырым". Таким образом предприниматели выступили против отправки в Парламент такого ключевого документа в нынешней редакции.