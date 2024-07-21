Репетиция техноапокалипсиса: директор Microsoft прокомментировал крупнейший сбой в истории

В пятницу из-за сбоя на серверах Microsoft по всему миру наблюдались различные проблемы с компьютерами под управлением Windows. Проблемы затронули как обычных пользователей, так и банки, магазины, аэропорты и так далее. Теперь же ситуацию впервые прокомментировал директор Microsoft Сатья Наделла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

По его словам, сбой произошел после того, как партнер Microsoft в лице Crowdstrike, ответственный за информационную безопасность, выпустил обновление программного обеспечения. Глава Microsoft заявил, что компания работает с Crowdstrike, чтобы устранить сбой, а также помогает своим клиентам поскорее справиться с последствиями этой ситуации.

Ситуацию прокомментировал и Илон Маск. Во-первых, он заявил, что проблема затронула производство автомобилей Tesla. Маск, объяснивший, что в этой ситуации антивирус превратился в вирус, также высказал мнение, что отключение демонстрирует опасности, связанные с чрезмерной централизацией программного обеспечения.

Этот сбой уже называют самым крупным в истории. Также его называют репетицией техноапокалипсиса, которая продемонстрировала, насколько сильно человечество сейчас зависит от компьютерных систем, и что эти системы часто в той или иной степени завязаны всего лишь на какую-то одну корпорацию.