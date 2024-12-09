Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
Рэперов Jay-Z и P.Diddy обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году.
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Пострадавшая, которая назвала себя Джейн До, заявила, что рэперы изнасиловали ее в 2000 году на вечеринке после премии MTV Video Music Awards, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
Согласно материалам дела, на вечеринке девочка якобы подписала документ "о неразглашении". После этого ей предложили напиток, от которого у нее началось головокружение, а позже над ней надругались.
Jay-Z назвал эти обвинения отвратительными.
"Я умоляю вас подать уголовный иск, а не гражданский! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт", - возмутился он.
По его мнению, общество допускает ужасную ошибку в своем суждении, думая, что все "знаменитости" одинаковы.
"Я молодой человек, который выбрался из Бруклина. Мы не играем в такие игры. У нас очень строгие кодексы и честь. Мы защищаем детей", - добавил рэпер.
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