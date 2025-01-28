Наложен арест на имущество Алишера Моргенштерна, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Следственный комитет России.

Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ “Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах”.

Как сообщалось ранее, не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.