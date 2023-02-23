"Реноме мирного государства". Почему Казахстан отказался от ядерного потенциала

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С 1992 года Казахстан официально присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Это был важный этап во внешнеполитическом курсе страны, основанном на устремлениях достижения мира. Для этого Казахстану пришлось провести огромную работу по закрытию Семипалатинского испытательного полигона, отказаться от ядерного статуса и вывезти с территории страны всё оружие, которое было получено в наследство после распада СССР, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан, как активный сторонник ядерного разоружения и укрепления глобального режима ядерного нераспространения, поддерживает положения ДНЯО и выступает за их неукоснительное соблюдение. В свою очередь, ДНЯО является краеугольным камнем в международных усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и ликвидации его в конечном итоге, а также способствует мирному использованию атомной энергии.

Казахстан продолжает работу по достижению мира, свободного от ядерной угрозы и поддерживает инициативы, выдвинутые президентом Назарбаевым на тематическом брифинге Совета Безопасности ООН в 2018 году. Среди этих инициатив - меры усложнения выхода из ДНЯО и санкции для стран-нарушителей. Казахстан намерен продолжить работу по достижению мира и безопасности в мире и к столетнему юбилею ООН в 2045 году добиться мира, свободного от ядерной угрозы.

Главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов напоминает, что, в первую очередь следует понимать ситуацию, которая была в мире и в стране именно в том периоде. Казахстан был независимым государством, получившим в наследство от Советского Союза 119 ядерных боеголовок - это четвертый в мире ядерный арсенал.

"Тут два момента: в то время внутри страны существовало очень сильное антиядерное движение Олжаса Сулейменова по ликвидации ядерного полигона и, следовательно, ядерного оружия. Поэтому решение о ядерном разоружении полностью соответствовало общественному запросу. С другой стороны, нужно было учитывать позицию США и других ядерных держав, которые не хотели распространения этого вида оружия по всему миру. Потому что, практически сразу после заключения договора ДНЯО в 1968 году, тогда его подписали пять государств, несколько государств приступили к созданию собственного ядерного вооружения. Во-первых, это Индия и Пакистан. Это было связано с войной между этими двумя странами. Пакистану с помощью китайских ядерных технологий удалось провести собственные испытания в 1994 году. Индия провела свои испытания в 1998 году, хотя в принципе у этой страны уже было ядерное вооружение. Потом к этому числу, так сказать, неофициальных ядерных государств присоединились и другие. Израиль создавал свое оружие, но потом заморозил его", - напомнил спикер.

Он добавил,что вся концепция ядерных государств больше относится к странам, таким как Израиль, которые окружены недружественными государствами. Для них это возможность обеспечивать целостность своих границ. На сегодняшний день порядка 20 государств владеет ядерным оружием.

"В обмен на отказ от ядерного оружия Украина и Казахстан получили гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Мы надеялись, что эти гарантии будут соблюдаться. Поэтому отказ от ядерного оружия вполне логичен. Логичен он был с точки зрения того, что любое государство, владеющее подобным вооружением, нацеливается на другие ядерные государства. Так что Казахстан дополнительно обезопасил себя. Кроме того, были риски, что из-за отсутствия необходимых специалистов могут произойти какие-то экологические катастрофы, так как возможны утечки токсичных составляющих боезапаса. Также не исключался факт случайного сбоя, срабатывания ядерных систем, история знает такие прецеденты, из-за которых по Казахстану могли нанести превентивный удар, не разобравшись в ситуации. Поэтому с точки зрения военной безопасности отказ полностью обоснован", - рассказал Сейлеханов.

Следует также учитывать, напомнил он, что взамен отказа от вооружения мы получили инвестиции и лояльное отношение от передовых стран. Помимо этого, Казахстану помогли с разработкой месторождений полезных ископаемых. Казахстан имеет славу мирного государства, которое устанавливает со всеми хорошие взаимоотношения, и отказ от мощного и опасного военного вооружения помог в формировании этого образа.Таким образом республика обеспечила себе реноме мирного государства.

Он также отметил, что в последующем Казахстан всегда выступал за мирное решение глобальных и локальных конфликтов. Примером этому служит Сирийский форум, а также выступления президента Токаева с предложениями мирного регулирования военного противостояния между Россией и Украиной.