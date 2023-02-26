Ренат Гайсин о музыке, ТикТоке и Иманбеке

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Девятого февраля 2023 года известный композитор Ренат Гайсин отметил свой 44-й день рождения. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с музыкантом о том, как сочетать творчество в разных направлениях, можно ли целенаправленно написать хит, и как заинтересовать молодёжь творческим наследием предков.

- Почти год назад во время нашей встречи вы рассказывали, что пишете классический концерт для фортепиано с оркестром. Как продвигается работа? Когда мы сможем услышать его?

- Концерт я дописал в ноябре 2022 года. Но сейчас оттачиваю оркестровую партитуру. Это очень долгая скрупулёзная работа, нужно правильно подобрать инструменты, чтобы на деле звучало то сочетание тембров, которое мне нужно. Далее я возьму небольшой перерыв. Я как самокритичный композитор после того, как завершаю произведение, откладываю его в сторонку хотя бы на 2-3 месяца, чтобы я снова вернулся к этому произведению, и свежим взглядом его просмотрел. Думаю, что в следующем году новый концерт публика точно услышит.

Мне в любом случае нужно будет время, чтобы его довести до такого звучания, которое я слышу в своей голове.

- У вас классическое музыкальное образование, но в то же время вы сочиняете музыку и делаете аранжировки для эстрадных исполнителей. Как вы считаете, нужно ли композитору сосредотачиваться только на каком-то одном направлении (только эстрада или только классика)? Легко ли совмещать творчество в обоих направлениях?

- Я с детства всегда хотел познавать что-то новое в музыке, потому что останавливаться на каком-то одном стиле или направлении я не люблю. В детстве учился классической музыке, далее перешёл на джазовую, а потом был даже рок. Позже с головой ушёл в киномузыку, сейчас, можно сказать снова вернулся к классике. За недавнее время, кроме фортепианного концерта, я работал над балетами. К примеру, 18, 19 февраля в театре Астана Опера состоялась премьера балета "Зов степи". Балет современный, его ставит очень известный в мире хореограф Патрик Де Пана, мы с ним вместе работали сутками над постановкой. В прошлом году в театре Астана Балет вышел другой мой балет "Шелковый путь". Либретто к балету написал знаменитый Бахыт Каирбеков, хореографию поставила мегаталантливая Мукарам Авахри.

Также сейчас продолжаю писать музыку для кино. В этом году у меня 4 кинопроекта. Также в этом году выпускаю два инструментальных альбома - один летом, другой осенью. Это фортепианный альбом, но иногда публика услышит партии виолончели, скрипки, губной гармошки. Партию фортепиано исполняю я сам, а на других инструментах играют музыканты — мои друзья с разных частей планеты. Есть даже австралийский древний инструмент диджериду, партию на нём записал и выслал мой друг, живущий в Новой Зеландии.

- Мне кажется, каждый композитор, кто пишет песни для эстрады, пытался вывести свою формулу написания хита. У вас есть такая формула?

- Никогда не верьте, если вам говорят, что композитор может заранее предсказать, будет ли песня хитом, или нет. Композитор никак это видеть и слышать не может. Станет песня хитом или нет, будет известно, когда её начнёт исполнять народ. Народ решит - хит это или нет.

Все ноты, которые ко мне приходят сверху, приходят в особой последовательности и особенное время. Может быть ночью, днём или утром. Мелодия может прийти, когда я нахожусь в поезде, отдыхаю, сидя на диване, во время работы на студии или в машине. Главное уловить её и поверить, что эта мелодия стоящая внимания.

- Вы сказали, что мотив, гармония могут прийти к вам неожиданно. Как вы её записываете, чтобы не забыть?

- Электронные носители очень удобные. Я могу напеть мотив на диктофон, либо сесть за инструмент и наиграть под запись. Но скажу честно, инструментальный альбом записывал на бумаге. И теперь вслед за альбомом хочу выпустить нотное издание.

- Вы работаете и в кино, и с эстрадой. Часто ли вы писали музыку под конкретного исполнителя? Отличается ли эта работа от той, когда вы просто сочиняете музыку?

- Конечно, отличается. Я частенько работал с конкретными исполнителями. Но у меня есть "беда" — если мне исполнитель не нравится, я не стану работать с ним. Если по энергетике не подходит человек, несмотря ни на что - я работать не буду. Если мне заказывают песни, я всегда прошу, чтобы мне дали возможность почувствовать исполнителя, подходит ли он моей энергетике, или нет. Подход, когда композитору дают заказ, он садится за рояль и за месяц пишет кому-то альбом — он не про меня. Я не могу писать музыку без души, просто на заказ. Я должен почувствовать, что человек, которому я пишу, талантливый, и мы с ним друг другу энергетически подходим. Только при положительной энергетике зарождается творчество.

- А часто ли приходилось ли отказывать? Обижались на вас?

- Лет 10-15 назад, когда интернет был не так развит, мерилом популярности было попадание в эфиры телеканалов. Люди видели моё имя как автора песни в титрах и обращались ко мне с просьбой написать красивую песню на заказ. Но когда человек приходил на студию, я понимал, что нет энергетического обмена с ним, мои мелодии, мысли никак не совпадают с этим человеком. Я честно говорил: “Сорри, я не могу, не идёт с меня ничего". В принципе, никто не обижался, ни с кем не ссорились из-за этого.

- А были ли такие артисты, которые буквально выросли на ваших глазах?

- Конечно. Многие, сейчас уже именитые артисты выросли на моих глазах. Я люблю трудолюбивых людей. И те, кто по настоящему трудился и работал над собой, тот и стал настоящим артистом ! Для меня годами погружаться в творчество одного человека — сложно, я не могу сидеть на одном месте, пытаюсь познавать что-то новое и работать со многими артистами и проектами.

- У нынешней молодёжи большинство кумиров – это блогеры и тиктокеры. Есть ли шанс у старшего поколения как-то "выиграть конкуренцию" у тиктокеров за то, чтобы стать кумирами для молодежи?

- Я понимаю, что ТикТок - это модно. Но мода иногда стареет. Я живу другим миром. Тик ток — это не плохо и не хорошо, у каждого времени есть свои кумиры, свои тренды, сейчас это звезды ТикТок, коротких видео, но вспомнят ли про них завтра — неизвестно. А вам самому нравится ТикТок?

- Честно говоря, я два года назад открыл его, полистал, даже снял одно видео, но на следующий день всё удалил, вышел и с тех пор не захожу туда.

-Вот видите, значит вы тоже живёте другим миром. И в этом нет ничего плохого. Предпочтения и вкусы у людей разные, и это нормально. Другой вопрос, что в погоне за модой важно не потерять наше наследие.

- А современная эстрадная музыка останется в истории, как вы думаете?

- Я всегда, когда слушаю музыку, любую, пытаюсь выявить для себя что-то нужное, полезное, получить информацию. Честно говоря, из того, что появилось в большом количестве за последние 10 лет, ничего светлого и хорошего я для себя не отметил. Для меня музыка — это прежде всего "Её величество Музыка". А то, что творится сейчас, сложно назвать музыкой, к сожалению, у меня есть сомнения, что эти музыкальные образы воспитывают молодёжь.

Когда мы говорим про музыкальное наследие, это не обязательно должна быть классическая музыка. Примером хорошей музыки может быть альбом "Триллер" Майкла Джексона, альбомы Стиви Уандера, Лучано Паваротти, записи Алибека Днишева, Розы Рымбаевой, группы "Арай"…

- Есть мнение, что молодёжи не интересна старая музыка в её аутентичном звучании. Как преподнести молодёжи на интересном и понятном ей современном языке наше культурное музыкальное достояние?



- В прошлом году я решил написать песни на слова наших легендарных авторов: Мукагали Макатаев, Туманбай Молдагалиев, Фариза Онгарсынова, Кадыр Мырзалиев, Абдрахман Асылбек, Гафу Каирбеков и других. Считаю, что так можно продлить жизнь песням, написав мелодии на стихи великих поэтов.

Даже 100 лет назад композиторы писали романсы на слова классиков литературы, и эти романсы живут до сих пор. Вот и я таким образом хочу показать настоящую поэзию, оживить её и сохранить в песнях.

Хотелось бы, чтобы на наследие обращали внимание в первую очередь. Это лучше, чем короткая радость от коротких видео. Сейчас мир изменился, он стал другой, много негатива вокруг появилось, но обращаясь к наследию, если этот пласт мы будем поднимать, передавать наследие хотя бы через песни, творчество, то оно обретёт новую жизнь, будет передаваться дальше, следующим поколениям.

Если наши внуки будут знать Евгения Брусиловского, Латифа Хамиди, Нургису Тлендиева, Ескендира Хасангалиева, Розу Багланову, Шамши Калдаякова и других великих людей нашей нации, мы будем довольны и будем знать, что наши потомки передадут это наследие дальше. За это я и болею.

- А если это будет обработка, как у Imanbek?

- Imanbek - мегаталантливый человек. Он добился успеха за счёт своего таланта, и он заслужил быть первым. К обработкам и каверам отношусь очень положительно. Мне нравится это направление. Благодаря этому молодёжь узнает старые хиты, даже если не знала их ранее, приобщается к наследию.