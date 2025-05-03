Подготовка энергетической инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в Казахстане проходит в плановом режиме, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, единая электроэнергетическая система страны продолжает функционировать стабильно, в том числе в параллельном режиме с энергосистемами России и государств Центральной Азии. Электростанции несут нагрузку в соответствии с установленными Системным оператором графиками.

"В 2025 году на казахстанских электростанциях предусмотрено проведение капитального ремонта 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На данный момент в работе находятся 2 энергоблока, 16 котлов и 8 турбин. Завершены ремонтные мероприятия на одном энергоблоке и двух котлах", — отметили в министерстве.

В ведомстве заверили, что делают всеё необходимое для завершения работ в установленные сроки и обеспечения бесперебойной работы энергосистемы в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что Правительство направит ещё 1,7 млрд тенге на ремонт ТЭЦ в Риддере.