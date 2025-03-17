Ремонт железнодорожных путей начали в Казахстане: какие участки модернизируют
До 2029 года планируют отремонтировать 11 тысяч километров дорог.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане стартовали сезонные ремонтно-путевые работы на сети АО "НК "КТЖ". В этом году планируют модернизировать 1 480 километров железнодорожного полотна. Из них капитально обновят 512,7 километра, передаёт BaigeNews.kz.
Ремонт затронет все регионы страны.
"17 марта работы капитального характера начались в границах Алматинского, Жамбылского отделений дороги на участках Чильбастау – Копа, Шольдала – Кумшагал – Тараз. 19 марта планирует начать ремонт Мангистауское отделение магистральной сети на перегоне Сай-Отес – Рзд.7. Через неделю к обновлению инфраструктуры на участке Рзд.4 – Рзд.5 – Ганюшкино приступят атырауские железнодорожники", - сообщили в КТЖ.
Кроме того, железнодорожники выполнят средний ремонт пути, заменят стрелочные переводы, произведут смену рельсовых опор, рельсовой
колеи и другие мероприятия.
Обновление инфраструктуры ведётся для повышения безопасности движения поездов. Растущие объёмы грузоперевозок создают серьёзную нагрузку на магистральную сеть.
В рамках поставленных президентом задач по модернизации железнодорожной инфраструктуры КТЖ до 2029 года планирует отремонтировать 11
тысяч километров дорог.
Самое читаемое
- День семьи: новый рекорд по обряду "тұсау кесу" установили в Казахстане
- Дожди, туман и гололёд: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
- Алуа Балкибекова выиграла чемпионат мира по боксу в Сербии
- Виктория Графеева принесла Казахстану ещё одну медаль чемпионата мира по боксу в Сербии
- Молдир Жанбырбай завоевала серебро на турнире Премьер-лиги по карате в Ханчжоу