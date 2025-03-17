В Казахстане стартовали сезонные ремонтно-путевые работы на сети АО "НК "КТЖ". В этом году планируют модернизировать 1 480 километров железнодорожного полотна. Из них капитально обновят 512,7 километра, передаёт BaigeNews.kz.

Ремонт затронет все регионы страны.

"17 марта работы капитального характера начались в границах Алматинского, Жамбылского отделений дороги на участках Чильбастау – Копа, Шольдала – Кумшагал – Тараз. 19 марта планирует начать ремонт Мангистауское отделение магистральной сети на перегоне Сай-Отес – Рзд.7. Через неделю к обновлению инфраструктуры на участке Рзд.4 – Рзд.5 – Ганюшкино приступят атырауские железнодорожники", - сообщили в КТЖ.

Кроме того, железнодорожники выполнят средний ремонт пути, заменят стрелочные переводы, произведут смену рельсовых опор, рельсовой

колеи и другие мероприятия.

Обновление инфраструктуры ведётся для повышения безопасности движения поездов. Растущие объёмы грузоперевозок создают серьёзную нагрузку на магистральную сеть.

В рамках поставленных президентом задач по модернизации железнодорожной инфраструктуры КТЖ до 2029 года планирует отремонтировать 11

тысяч километров дорог.