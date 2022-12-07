Ремонт завершили на АНПЗ

Фото: пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз»

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт на 32-х технологических установках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазМунайГаз".

Ремонт осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов. Такая практика применена на отечественных НПЗ впервые.

По графику выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Во время ремонта завод работал на 50-70 процентов мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции. За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тысячи тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонн.

Среднесуточное производство нефтепродуктов составило: