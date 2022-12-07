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Ремонт завершили на АНПЗ
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт на 32-х технологических установках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазМунайГаз".
Ремонт осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов. Такая практика применена на отечественных НПЗ впервые.
По графику выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).
Во время ремонта завод работал на 50-70 процентов мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции. За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тысячи тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонн.
Среднесуточное производство нефтепродуктов составило:
- автобензин – 1570 тоннн в сутки;
- дизельное топливо – 2 100 тонн в сутки;
- реактивное топливо – 120 тонн в сутки;
- сжиженный газ – 155 тонн в сутки.
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