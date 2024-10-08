Ремонт тепловых сетей обсудили в правительстве

На модернизацию 161 километра тепловых сетей в этом году из республиканского бюджета предусмотрено 93 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал о начале отопительного сезона. Пока, согласно плану финансирования, местным исполнительным органам перечислено 72 миллиарда. При этом по 64 проектам теплоснабжения, проложено 159 километров.

"В регионах ведутся плановые ремонтные работы по инженерной инфраструктуре. В целом по республике запланирован ремонт 541 километра тепловых сетей. Отремонтировано на сегодняшний день 536 километров или 99% от плана. В Шымкенте отопительный сезон начинается с 1 ноября. Сегодня работы продолжаются и до начала следующего месяца будут завершены. На сетях водоснабжения отремонтировано больше тысячи километров, а водоотведения – 159 километров", - рассказал Канат Шарлапаев.

Остановился министр и на работе автономных колельных. К отопительному сезону о стране подготовили свыше 12 тысяч таких. К этому дню заготовлено 93% от плана угля, 99% мазута и 90% дизельного топлива.

"В текущем отопительном периоде потребность в угольной продукции составляет 8,2 миллиона тонн. С начала отопительного сезона поставлено порядка трех миллионов тонн. Выполнение годового плана составляет 37,1%. Запасы топлива на угольных тупиках страны составляют порядка 577 тысяч тонн угля различных марок. В целом, министерством ведется мониторинг обеспечения углем регионов, были приняты меры по запрету вывоза угля автотранспортом, введено исключительное право на экспорт угля недропользователями", - рассказал Канат Шарлапаев.

Кроме того, отметил Канат Шарлапаев, для исключения посредников ведется работа по постепенному выводу продажи угля на биржу.