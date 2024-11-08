Ремонт школы: в ЗКО с подрядчика взыскали около 10 млн тенге

Прокуратурой Акжайыкского района Западно-Казахстанской области установлено нарушение срока ремонта школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ввиду неисполнения обязательств подрядчиком по представлению прокуратуры отдел образования обратился с иском в суд о взыскании. Судом иск удовлетворен, с подрядчика в пользу государства взыскано свыше 8 млн тенге и неустойки в размере 1 млн 700 тыс. тенге", - говорится в сообщении.

Эти и другие нарушения устранены по результатам проверки в организациях образования.

"Так, по акту надзора прокуратуры более 2 тыс.специалистов прошли обязательный медосмотр. Также решен ряд проблем, связанных с вопросами безопасности: отремонтированы камеры видеонаблюдения и игровые площадки в детских садах, приобретено оборудование для отопления здания, отремонтированы пандусы 4 детских садов и решается вопрос выделения средств для ремонта пандусов в 5 школах", - добавили в прокуратуре ЗКО.

Вопрос об ответственности виновных должностных лиц находится на рассмотрении.