Ремонт проведут в школах Алматинской области, пострадавших при землетрясении

В Алматинской области проведут капитальный ремонт в учебных заведениях, пострадавших при землетрясении в марте 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Трещины в стенах, частичное разрушение фундамента после землетрясения были обнаружены в зданиях восьми школ и колледжа. Среди них:

- школа №20 села Туймебаев Илийского района;

- средняя школа №40 села Боралдай;

- средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района;

- Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района;

- Кайназарская средняя школа №2;

- средняя школа имени Хамраева;

- Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района

- мастерская Шонжинского политехнического колледжа.

"Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодняшний день готовится техническое заключение и проектно-сметная документация. После того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту", – сообщили в акимате.