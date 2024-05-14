Ремонт проведут в школах Алматинской области, пострадавших при землетрясении
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В Алматинской области проведут капитальный ремонт в учебных заведениях, пострадавших при землетрясении в марте 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
Трещины в стенах, частичное разрушение фундамента после землетрясения были обнаружены в зданиях восьми школ и колледжа. Среди них:
- школа №20 села Туймебаев Илийского района;
- средняя школа №40 села Боралдай;
- средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района;
- Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района;
- Кайназарская средняя школа №2;
- средняя школа имени Хамраева;
- Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района
- мастерская Шонжинского политехнического колледжа.
"Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодняшний день готовится техническое заключение и проектно-сметная документация. После того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту", – сообщили в акимате.
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