Ремонт по плану: более тысячи школ в Казахстане ждёт реновация
До конца 2027 года капитальный ремонт пройдёт в 1231 школе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2025 года в Казахстане открыто около 150 новых объектов образования, в том числе детские сады, школы и центры дополнительного и инклюзивного обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
Особое внимание уделяется модернизации действующей инфраструктуры. По поручению Президента страны запущена масштабная программа реновации школ. В этом году работы начались в 23 учебных заведениях. До конца 2027 года капитальный ремонт пройдёт в 1231 школе.
"Комплексные меры включают обновление фасадов, замену кровли, окон, инженерных сетей, а также благоустройство прилегающих территорий. Цель — создание комфортной и безопасной образовательной среды для учеников по всей стране", — отметили в Министерстве.
Параллельно идёт строительство 232 новых школ на 267 тысяч ученических мест. Только за первые четыре месяца года в сфере дошкольного образования открыто 126 учреждений, созданы 8,5 тыс. новых мест.
Развивается и инклюзивное обучение: сеть специальных организаций увеличилась до 504, в общеобразовательных школах открыто 121 кабинет сопровождения для детей с особыми потребностями.
До конца июня в Актюбинской и Жетысуской областях заработают два современных детских оздоровительных центра.
Самое читаемое
- Новый рекорд: 100 мастеров создали самый большой в Казахстане ковёр с тюльпаном
- Казахстанки впервые вошли в ТОП-6 мирового рейтинга Billie Jean King Cup
- Трогательная акция к 80-летию Победы стартовала в Астане
- 15-летняя штангистка из Казахстана стала чемпионкой мира в Перу
- В США проведут масштабный военный парад в день рождения Трампа