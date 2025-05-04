С начала 2025 года в Казахстане открыто около 150 новых объектов образования, в том числе детские сады, школы и центры дополнительного и инклюзивного обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Особое внимание уделяется модернизации действующей инфраструктуры. По поручению Президента страны запущена масштабная программа реновации школ. В этом году работы начались в 23 учебных заведениях. До конца 2027 года капитальный ремонт пройдёт в 1231 школе.

"Комплексные меры включают обновление фасадов, замену кровли, окон, инженерных сетей, а также благоустройство прилегающих территорий. Цель — создание комфортной и безопасной образовательной среды для учеников по всей стране", — отметили в Министерстве.

Параллельно идёт строительство 232 новых школ на 267 тысяч ученических мест. Только за первые четыре месяца года в сфере дошкольного образования открыто 126 учреждений, созданы 8,5 тыс. новых мест.

Развивается и инклюзивное обучение: сеть специальных организаций увеличилась до 504, в общеобразовательных школах открыто 121 кабинет сопровождения для детей с особыми потребностями.

До конца июня в Актюбинской и Жетысуской областях заработают два современных детских оздоровительных центра.