Ремонт начался по улице Рахимова в Астане

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В Астане ведутся ремонтные работы по улице Рахимова,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту ул. С.Рахимова.

В связи с этим в вечернее время с 8 по 18 июня текущего года будет частично перекрываться движение для автотранспортных средств на участке от пр. Богенбай батыра до ул. С.Сейфуллина.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.