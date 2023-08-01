Ремонт котлов на Экибастузской ТЭЦ идет по графику

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Аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл заседание оперативного штаба в Экибастузе, где обсудили ход ремонтной кампании ТЭЦ и подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz.

В работах по ремонту котлов и оборудования на Экибастузской ТЭЦ задействованы более 270 человек.

"Отклонений от утверждённого графика нет, в срок поставляется необходимое оборудование. В работе котлоагрегаты №11, №12, №13, №14, №15. Там ведутся демонтажные работы, замена газоходов, воздуховодов, экранных труб монтаж пылепроводов, замена обшивки котлов и другое. До конца августа планируется завершить реконструкцию четырёх тепловых магистралей", - сообщили в пресс-службе акимата области.

Активно идёт подготовка к приёму тепла жилым фондом. По информации акима Экибастуза, акты готовности получили 624 МЖД (из 690). Выполнены промывка и опрессовка тепловых узлов и внутренних систем. В 204 МЖД выполнена наладка системы, установлены дроссельные устройства и проведено шайбирование.

Глава региона отметил, что успешное прохождение отопительного сезона – это совместная работа и ответственность не только МИО, но и жильцов. Разъяснение по данному вопросу на постоянной основе ведётся специалистами жилищной инспекции акимата Экибастуза. За счёт целевых сборов жителей ремонты систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации проведены в 131 МЖД.

Аким области поручил держать вопрос подготовки к отопительному сезону на особом контроле, не снижая темпов работ и их качества. Также в срок до конца августа Асаин Байханов поручил устранить повреждения, выявленные по итогам гидравлических испытаний. Всего вскрылись 109 повреждений. Пока устранены 24 порыва.