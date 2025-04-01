Житель Казахстана, проводя ремонт в своем доме, обнаружил необычный клад — старую стеклянную банку, наполненную купюрами. Видео с находкой стремительно разлетелось по соцсетям и собрало почти 5 миллионов просмотров и более 7 тысяч комментариев, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина нашел пачку денег разными номиналами:

20 000 тенге пятитысячными купюрами

14 000 тенге двутысячными

12 000 тенге тысячными

Остальное — пятисотки

Общая сумма составила 75 000 тенге.

Комментаторы подсчитали, что по курсу 2001 года (≈140 тенге за доллар) сумма составляла примерно 5 357 долларов. В пересчете на сегодняшний курс (≈518 тенге за доллар) это уже почти 2,8 млн тенге.

Некоторые пользователи предложили автору продать старые купюры, так как для коллекционеров они представляют ценность. По их словам, банкнота в 100 тенге 2001 года может стоить до 45 000 тенге.

Подписчики отметили, что в начале 2000-х на 75 000 тенге можно было приобрести неплохую недвижимость, а сейчас — только продать купюры как нумизматические артефакты.

После этой истории пользователи стали шутить, что теперь массово отправятся вскрывать полы в своих домах в поисках неожиданных сокровищ.