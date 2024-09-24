Ремонт фасадов в Усть-Каменогорске: от амбициозных планов до исправления ошибок

В начале 2023 года в Усть-Каменогорске запустили пилотный проект – здесь приступили к реализации крупномасштабных изменений в городской инфраструктуре. Стартовала инициатива "100 фасадов", направленная на реставрацию облика многоквартирных жилых зданий. Этот проект был частью общей стратегии города, целью которой стало улучшение внешнего облика центральных районов. Акиматом было принято решение восстановить фасады ключевых зданий на главных транспортных магистралях города. Что в итоге из этого вышло, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Успехи и достижения

Первыми в программу включили 21 дом, расположенный в центре города - на проспекте Назарбаева, в пределах от Ульбинского моста до площади Ушанова, а также пять зданий в районе улиц Стахановской и Металлургов. Весной 2023 года подрядчики установили строительные леса, приступили к демонтажу старой штукатурки.

Ремонтные работы вели две подрядные организации: ТОО "ВК-Регион Строй" занялось обновлением фасадов восьми домов, а ТОО "Иртыш Курылыс" - тринадцати. В результате дополнительного финансирования удалось обновить облик не только 21 объекта, но и добавить еще 14 зданий, в том числе в исторических районах города на улицах Чехова, Горького и Нурмагамбетова. Для этих работ понадобилась еще одна подрядная организация ТОО "KAIRAT CONSTRUCTION". Таким образом, к концу 2023 года обновление фасадов было завершено на 35 домах.

Отметим, на все ремонтные работы было выделено финансирование в размере более 457 миллионов тенге.

Изменения по внешнему облику городских фасадов сразу привлекли внимание горожан: обновленные дома преобразили облик города, а новая цветовая гамма гармонично вписалась в окружающий ландшафт. Был введен дизайн-код, регулирующий цветовое оформление зданий и размещение вывесок, что способствовало созданию единого стиля, получившего положительные отзывы, как от жителей, так и от гостей города.

Проблемы и разочарования

Однако весной 2024 года проект столкнулся с неожиданными трудностями. Жители проспекта Назарбаева начали выражать недовольство состоянием недавно обновленных фасадов: краска отслаивалась, появились трещины на стенах, и здания вновь стали выглядеть неухоженно. В социальных сетях разгорелись горячие дискуссии, где многие горожане высказывались о нецелесообразности расходов на данный проект.

В акимате города начали выяснить причину негодования, ведь на эти работы были выделены баснословные деньги, но почему-то качество подвело.

Как сообщили позже, на этих многоэтажных жилых домах начали появляться дефекты из-за неправильно выбранной краски. Аким областного центра провел выездные совещания, было принято решение провести работы по переделке. Подрядные организации в рамках гарантийных обязательств должны были устранить недостатки.

"На сегодняшний день все дефекты устранены согласно договору, где указано, что гарантия на вид ремонтных работ составляет три года", — прокомментировал руководитель отдела жилищных отношений города Усть-Каменогорска Амантай Бахыт.

Работа над ошибками

Работы по устранению недостатков начались в апреле 2024 года. Подрядчики удалили старое покрытие и заново покрасили здания на проспекте Назарбаева. Во время очередного объезда объектов акимом города представитель компании, ответственный за выполнение реставрационных работ, отметил, что на этот раз применялись новые покрытия, рассчитанные на более долгий срок службы.

"Прошлогодние материалы не были адаптированы к нашим климатическим условиям, поэтому они не смогли выдержать зимний период. На этот раз мы выбрали более подходящие покрытия, которые обеспечат долговечность и надежность", - ответил на претензии акима города начальник одного из объектов Асылан Дуанбаев.

На 2024 год запланированы работы на фасадах 52 многоквартирных жилых домов с общим финансированием более 957 млн тенге. Подрядчиками стали: ТОО "EVEREST GLOBAL", ТОО "Иртыш Курылыс", ТОО "KazBuildGroup-A", ТОО "Damu Stroy QZ", ТОО "Palmira Paints" и ТОО "ВК-Регион".

Кроме того, была выбрана другая краска для наружных работ, которая подходит по погодным условиям и для климата города. При проведении ремонтных работ подрядчики стали соблюдают все технические условия, за процессом ведется наблюдение технический надзор. Также ГУ "Отдел жилищных отношений г. Усть-Каменогорска" проводит ежедневный контроль по выполнению текущего ремонта фасадов.

"Изначально планировалось охватить благоустройством 34 дома, в основном на улице Казахстан и проспекте Шакарима, но нам удалось увеличить число домов. При этом многие предприниматели подключились к работе и начали обновлять входные группы магазинов, расположенных в домах, где идет ремонт. Совместными усилиями мы сможем улучшить архитектурный облик города", - рассказал аким города Жаксылык Омар.

Продолжение программы: новые улицы

Программа "100 фасадов" продолжилась, охватив не только проспект Назарбаева, но и другие значимые улицы города. Реставрация началась на проспекте Шакарима и улице Казахстан, которые давно нуждались в обновлении.

На каждом участке был разработан уникальный цветовой код. Например, на улице Казахстан преобладают спокойные оттенки — бежевый, серый и бордовый, что гармонично сочетается с архитектурным стилем этой части города.

Местные жители отметили положительные изменения.

"Это одна из самых оживленных улиц города, приятно видеть, как она преобразилась", - поделился один из жителей проспекта Шакарима.

Однако мнения жителей по поводу качества проведенных работ разошлись. Некоторые до сих пор вспоминают проблемы прошлого года, когда фасады быстро потеряли вид, и это стало причиной множества жалоб. Поэтому и нынешние работы горожане оценивают с осторожным оптимизмом, признавая, что окончательное мнение можно будет сформировать только после зимы.

"Там, где переделали, вроде пока нормально. По поводу цвета домов на Назарбаева: мне кажется, что желтый слишком яркий и режет глаз. Эти дома плохо обработали и нанесли некачественную краску, поэтому она стала отшелушиваться. Не знаю, учли ли они ошибки, но, как видно, переделывают, значит, ребята, наверное, получили замечания", - поделился житель города Евгений Рау.

По мнению горожанки Ларисы Якушевой, ремонт в прошлом году сделан отвратительно.

"Я по специальности строитель, сейчас правда не работаю, но вижу, что технологии не соблюдаются, материалы подбираются некачественные, не подходящие для отделки именно открытых зданий, для внешних работ. Результат сразу виден — все облезло, выглядит некрасиво и неопрятно, особенно верхние этажи, где краска высохла и вся облупилась. В прошлом году я подходила к бригадиру, спрашивала, не облезет ли у нас дом после покраски такой краской, потому что я видела, что она действительно не предназначена для фасадных работ. Он ответил, что все будет хорошо, но, как видите, результат налицо. Бюджетные деньги были потрачены впустую, и я думаю, что я не единственная с таким мнением", - прокомментировала ситуацию Лариса Якушева.

Также женщину возмутило, что ее дом по адресу Назарбаева, 74 почему-то перекрасили только с внешней стороны, а внутри двора все осталось по-прежнему - обшарпанные стены, неприглядный фасад.

Весна покажет

Городские власти планируют завершить обновление фасадов всех запланированных зданий до конца 2024 года. Вопрос качества остается ключевым, и только весной следующего года станет понятно, удалось ли избежать прошлогодних проблем.

"Что касается планов на следующий год, пока не можем их озвучить, так как многое зависит от финансирования. Однако планы есть, и мы хотели бы продолжить работы на проспектах Шакарима, Назарбаева, а также начать на улицах Абая и Ауэзова", - сообщила Кымбат Абышева, заведующая сектором жилищной инспекции.

Таким образом, жители ожидают завершения программы в срок, а власти продолжают разрабатывать планы по улучшению облика города в зависимости от того насколько это позволяет сделать бюджет.