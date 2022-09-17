Ремонт дороги за 2 млрд тенге остановили на севере Казахстана

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Дорогу Бостандык – Киевское Акжарского района Северо-Казахстанской области протяжённостью 57 км должны были отремонтировать полностью к октябрю 2023 года. На сегодняшний день работы провели только на 7 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Специалисты Северо-Казахстанского филиала общественного объединения "Әділдік Жолы" в рамках акции "Әділдікті талап ет!" побывали на данном участке.

"Значительные нарекания вызвала дорога Бостандык – Киевское, где начат средний ремонт протяженностью 57 км. Договор на проведение работ заключен 2 декабря 2021года между КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Акжарского района СКО" и ТОО "Кокшетау Жолдары" на сумму 2 млрд 16 млн тенге. На сегодняшний день отремонтировали 7 км из запланированных 57 км, срок договора продлевался 4 раза! Окончательный срок сдачи объекта октябрь 2023года. Работы полностью приостановлены", - рассказала руководитель регионального филиала "Әділдік Жолы" Айнагуль Нурахметова.

Общественники считают, что причиной провала ремонтных работ стали неоднократные корректировки сроков сдачи объектов. Таких примеров в Северо-Казахстанской области множество.

По информации Айнагуль Нурахметовой, 4 раза без указания причин продлевался договор, заключённый между отделом архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района и ТОО "Айя – Сервис" от 29 мая 2020года на средний ремонт дороги районного значения КТММ-23 Кызыласкер – Раздольное. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 17 км, сумма проекта изначально составляла почти 600 млн тенге.



Отремонтированную дорогу должны были сдать в октябре 2022 года. Однако на момент выезда общественников работы были выполнены только на участке 12,3 км на сумму 365 млн тенге. Ремонт приостановили из-за очередной корректировки технической документации. В акимат направили бюджетную заявку о выделении дополнительных 364 млн тенге.

"На оставшийся участок дороги 4,7 км запросили средства практически равные сумме, затраченной на участок 12,3 км. Стоит отметить, что пп.7 п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан о государственных закупках допускается изменение сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключённого договора о государственных закупках. Данная норма закона в конкретном случае нарушена", – отмечает Айнаугль Нурахметова.