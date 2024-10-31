Ремонт дорог в Восточном Казахстане: успеют ли подрядчики сдать свои объекты в срок

В Восточном Казахстане подходит к концу Год дорог, объявленный по инициативе акима области Ермека Кошербаева. Власти региона заявили о рекордных цифрах восстановления дорог республиканского и местного значения. Так, на ремонт 600 километров автомобильных магистралей местного значения в этом году было выделено 31,5 миллиарда тенге. Стоит отметить, что эта сумма в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает корреспондент ВaigeNews.kz.

На сегодня восстановлено уже порядка 400 километров областных трасс. Оставшиеся 200 будут ремонтировать поэтапно.

Не менее амбициозные планы заявлены и на республиканские автомагистрали. Так, в течение двух лет в регионе планируют осуществить 17 проектов на которые выделено 37 миллиардов тенге. Это позволит восстановить 392 километра дорожного покрытия — рекордный показатель для региона за последнее десятилетие. Финансирование проектов обеспечивает Банк Развития Казахстана.

По информации областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол", в нынешнем году ремонтом охвачены десять участков, протяжённость которых составляет 110 километров. Четыре участка должны быть завершены уже в конце 2024 года, а оставшиеся сдадут в следующем году.

Все ли так гладко?

На деле оказалось, что не совсем. К примеру, начало ремонтных работ на многих республиканских маршрутах затянулось из-за того, что проведение конкурсов завершилось только в июле-августе. Соответственно, строительно-монтажные работы начались поздно – в августе-сентябре. Таким образом, многие дороги остались не отремонтированными к зиме.

Министр транспорта Марат Карабаев, посетивший недавно регион, выразил недовольство ситуацией с ремонтом дорог. Он отметил, что генеральным подрядчиком на всех объектах выступает одна и та же компания. Речь идет о дорогах, связывающих Усть-Каменогорск с Алтаем, Улкен Нарыном, Катон-Карагаем, Рахмановскими ключами, Риддером и границей с Россией.

По словам представителей ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол", выбор подрядчика осуществляется в рамках тендерных процедур.

"В случае невыполнения обязательств к подрядчику применяются штрафные санкции, а при систематических нарушениях договор может быть расторгнут в одностороннем порядке", - сообщили в ведомстве.

Ремонт республиканских дорог в ВКО осуществляют пять компаний. Качество выполняемых работ контролируют несколько структур: подрядчик, служба технического надзора, Национальный Центр Качества дорожных активов и филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В этом году планируется завершить ремонт участка трассы от областного центра до города Риддера. Также работы ведутся на проблемных участках трассы по направлению к городу Шемонаиха. Здесь, кстати, проезд уже отрыт по новому асфальтовому покрытию. Также на реконструкции еще один многострадальный участок – трасса Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи. Этот маршрут важен не только для регулярных поездок, но и для привлечения туристов, ведь он ведёт к уникальному курорту "Рахмановские ключи". Ремонт осуществляется на нескольких отрезках общей протяжённостью 152 километра.

В рамках модернизации транспортной инфраструктуры этой трассы также с прошлого года начали строительство дороги объезда, минуя перевал Осиновский. Сейчас здесь полным ходом идет работа: подрядчик проводит буровзрывные работы и возводит насыпь земляного полотна, а также изготавливает железобетонные конструкции для будущего моста через реку Пихтовка. Ожидается, что новая трасса в обход знаменитого перевала сократит расстояние маршрута на 4 километра и будет сдана в эксплуатацию осенью 2025 года.

Сужение дорог: безопасность или экономия?

Кроме сроков окончания ремонта дорог, жителей области беспокоит сужение дорожного полотна после ремонта. В социальных сетях автомобилисты активно делятся комментариями о том, что новые трассы заметно "похудели" в размерах и это может повлиять на безопасность участников дорожного движения, особенно зимой.

"Трасса хорошая, видно, что асфальт положен качественно. Но смущает ширина дороги. Сейчас нет снега, но при обгоне уже боишься выскочить на обочину. А что будет зимой?" – говорит автомобилист Александр Ветров о ремонтируемой трассе Омск-Майкапчагай.

Представители АО "НК "ҚазАвтоЖол" утверждают, что ширина дорожного покрытия зависит от категории дороги и соответствует нормативным документам. Минимальная ширина дорожного покрытия на дорогах республиканского значения составляет 7 метров, что обеспечивает безопасность дорожного движения.

Однако большинство автовладельцев считают, что сужение дорог продиктовано не безопасностью, а экономией средств. Кроме того, есть опасения, что поспешная укладка асфальта перед зимой может привести к быстрому износу дорожного покрытия.

Например, на ремонтируемой трассе Усть-Каменогорск – Риддер – Граница РФ на свежеуложенном подрядчиком асфальте уже появлялись трещины, которые потом дорожники закатывали заново.

Как известно, в рамках гарантийного периода (24 месяца) подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты за свой счет. По мнению жителей региона, контроль за качеством ремонта должен быть более строгим, чтобы избежать ситуаций, когда дороги требуют ремонта уже через несколько лет после завершения строительства.

Есть и хорошие новости

В этом году в Восточном Казахстане до конца года обещают завершить реконструкцию сразу на двух "долгостроях": трассах Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск и Калбатау – Майкапшагай.

Ремонт автомобильной трассы Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, протянувшейся на 768 километров, является важным инфраструктурным проектом, который должен улучшить связь между регионами и активизировать экономическое развитие Восточного Казахстана. Работы продолжаются в соответствии с поручением Президента, несмотря на возникшие в процессе многолетнего ремонта трудности.

Дело в том, что из общей длины дороги 102 километра находятся под контролем Восточно-Казахстанского филиала АО "НК "КазАвтоЖол". Генеральным подрядчиком назначена китайская компания CITIC CONSTRUCTION Co., LTD, а стоимость всех строительных и монтажных работ составляет 33,3 миллиарда тенге. Проект стартовал еще пять лет назад, однако из-за ряда причин сроки его реализации были значительно нарушены.

"Главной причиной задержки работ стала пандемия COVID-19, которая существенно замедлила строительные процессы. После пандемии казахстанская сторона консорциума столкнулась с дополнительными трудностями, что также способствовало срывам сроков. В результате было принято решение передать контроль над завершением работ китайскому партнёру, а это снова заняло время на реорганизацию", — сообщил глава областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Нурбек Темирханов.

На сегодня участок от Калбатау до Усть-Каменогорска близится к финишу. По всей протяженности пути движение уже осуществляется по обновлённому асфальтовому покрытию. В рамках проекта было возведено 7 мостов и установлено 97 водоотводных труб, что значительно повысило надёжность и безопасность этой транспортной артерии.

"Дорога теперь просто отличная. Раньше ехать по ней было сложно, сейчас же можно спокойно передвигаться, не опасаясь за свой автомобиль", — поделился мнением водитель Владимир Мишин, оценив качество новой трассы.

Сейчас на этом отрезке пути подрядчик завершает работы по благоустройству: укрепляют обочины, устанавливают барьерные ограждения и водоотводы, монтируют освещение, снегозадерживающие заборы и наносят разметку.

Для окончания оставшихся работ привлечено около 70 единиц техники и 120 рабочих. Этот масштабный проект должен быть завершён в ближайшие месяцы, после чего участок дороги будет официально открыт для движения.

Другой крупный проект — завершение реконструкции участка в 181 километров республиканской трассы Калбатау – Майкапшагай, которая соединяет Жарминский район в ВКО с границей Китая. Генеральным подрядчиком на сегодняшний день является китайская компания ТОО "СиньСин". По информации областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол", часть трассы, пролегающая через Восточный Казахстан, вскоре будет введена в эксплуатацию. Этот отрезок играет ключевую роль в транзитных перевозках между Казахстаном и Китаем, а его завершение значительно повысит стабильность и безопасность международного транспортного сообщения.

Движение к прогрессу

Обновление касается не только на трассах республиканского и местного значения, но и в городах. По словам акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, объявление Года дорог позволило значительно увеличить объёмы ремонта в областном центре. За этот период восстановлены 32 городские улицы из 38 запланированных, а на остальных шести продолжается активная реконструкция.

Несмотря на временные трудности, вызванные перекрытием отдельных участков из-за ремонта, жители понимают необходимость таких изменений для улучшения транспортной инфраструктуры.

"Ремонт дорог идёт полным ходом, уже видны положительные перемены на улицах Металлургов и Гоголя — ездить стало гораздо удобнее", - отмечает горожанин Сергей Иванчук.

Эти изменения способствуют не только восстановлению дорожного покрытия, но и общему росту уровня жизни в Усть-Каменогорске. Город становится комфортнее и безопаснее для движения, что важно, как для жителей, так и для приезжих.

Новые перспективы для сельских дорог

Одним из наиболее значимых проектов текущего года стало восстановление дорожного полотна до села Ново-Троицкое. Масштабная работа, начатая в прошлом году, завершится уже в следующем. Как сообщил глава Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов, ранее 22 километра этого пути были покрыты гравием. Теперь, учитывая значительный туристический потенциал региона, решено этот участок капитально отремонтировать и заасфальтировать.

Процесс реконструкции будет проходить поэтапно. В этом году за счет областного финансирования асфальтом покрыли шесть километров, а в следующем планируется завершить восстановление на оставшихся 16 километрах с общими затратами в размере более миллиарда тенге.

Однако уже на первой стадии ремонта были выявлены недостатки, такие как трещины и частичное разрушение покрытия. Жумадилов заверил, что все дефекты будут устранены за счёт подрядчика по окончании основных работ.

Дополнительно внимание уделяется ремонту трассы, ведущей к озеру Маркаколь, известному своими природными красотами и туристическим потенциалом, который привлекает как жителей региона, так и путешественников со всей страны и соседних государств. Для того чтобы восстановить 60 километров дороги от районного центра до озера, требуется решить ряд вопросов, связанных с переводом земель из государственного лесного фонда, что подразумевает согласование с центральными и местными органами.

Также в области рассматривается проект ремонта туристического маршрута, который соединит живописное село Урунхайка с автотрассой Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи. Во время визита премьер-министра Олжаса Бектенова в Восточный Казахстан было поручено перевести земли особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства Староавстрийской дороги.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев лично контролирует реализацию всех дорожных проектов. Профильным ведомствам поставлена задача наладить взаимодействие с центральными органами для решения вопросов, связанных с участками, необходимыми для строительства и ремонта трасс.

Помимо популярных туристических направлений, в этом году полным ходом идут работы по восстановлению сельских дорог в таких районах, как Катон-Карагайский, Зайсанский, Курчумский, Уланский, Тарбагатайский, район Самар, Улкен Нарын и Глубоковский, охватывая даже самые удалённые уголки региона. Обновление всех сельских дорог планируют завершить поэтапно в течение трех лет.