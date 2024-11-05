Ремонт дорог в Кызылорде идет полным ходом

В этом году при поддержке главы региона на развитие дорожно - транспортной инфраструктуры города выделено 36 млрд тенге, передает BaigeNews.kz.

На выделенные средства ведутся работы по среднему ремонту, реконструкции, строительству дорожных и мостовых сооружений на 99 улицах города, поселка и сельских округов.

Одна из ремонтируемых дорог - вид с улицы Коркыт Ата.

Фото: Акимат г. Кызылорды.