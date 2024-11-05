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Ремонт дорог в Кызылорде идет полным ходом

5 Ноября, 17:25
АВТОР
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Акимат г. Кызылорды 5 Ноября, 17:25
5 Ноября, 17:25
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Фото: Акимат г. Кызылорды

В этом году при поддержке главы региона на развитие дорожно - транспортной инфраструктуры города выделено 36 млрд тенге, передает BaigeNews.kz.

На выделенные средства ведутся работы по среднему ремонту, реконструкции, строительству дорожных и мостовых сооружений на 99 улицах города, поселка и сельских округов.

Одна из ремонтируемых дорог - вид с улицы Коркыт Ата.

Фото: Акимат г. Кызылорды.

 

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