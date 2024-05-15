Ремонт дорог в Астане обойдётся в 15 миллиардов тенге

Жители Астаны снова вынуждены тратить свое время в пробках. Накануне социальные сети буквально заполонили гневные отзывы автолюбителей. Люди жалуются, что опаздывают на важные встречи и работу. Причина известна: недавно в городе стартовал грандиозный ремонт дорог. Потратить на него планируют ни много ни мало 15 миллиардов тенге. На что пойдет такая внушительная сумма? И о каких улицах идет речь? Подробности смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.