  • 15 Мая, 16:22
  • BAIGENEWS

Ремонт дорог в Астане обойдётся в 15 миллиардов тенге

Сегодня, 16:00
АВТОР
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Марк Брюшко. Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: Марк Брюшко.

Жители Астаны снова вынуждены тратить свое время в пробках. Накануне социальные сети буквально заполонили гневные отзывы автолюбителей. Люди жалуются, что опаздывают на важные встречи и работу. Причина известна: недавно в городе стартовал грандиозный ремонт дорог. Потратить на него планируют ни много ни мало 15 миллиардов тенге. На что пойдет такая внушительная сумма? И о каких улицах идет речь? Подробности смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz

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