В Астане приступили к ремонту и строительству дорог. В этом году в рамках программы по улучшению инфраструктуры планируют заменить покрытие на более чем 60 улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

С 10 апреля будут начаты ремонтные работы на шоссе Алаш от улицы 69 до улицы 191; шоссе Коргалжын от проспекта Туран до улицы 128; улице Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до транспортной развязки; в жилых массивах – Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и других.

Также в числе запланированных работ – обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов. Будет обновлена дорожная разметка.

Кроме того, в столице запланировано строительство 43 объектов протяженностью 14,7 километрам. Завершатся в полном объёме работы по восьми проектам, по 28 – продолжатся, по ещё семи будут начаты, в том числе:

- улица К. Кайсенова от улицы Бухар жырау до проспекта Улы Дала;

- улица Бухар жырау от проспекта Аль-Фараби до улицы Жошы хан;

- улица Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до канала Нура-Ишим.

Строят в Астане двухуровневую транспортную развязку на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой. Реализуется проект строительства улицы Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе.