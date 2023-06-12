Ремонт дорог начали на двух центральных проспектах в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы начали ремонт дорожного полотна на проспектах аль-Фараби и Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На проспекте аль-Фараби отремонтируют девять километров дороги - от улицы Аскарова до проспекта Достык. С 6 июня на магистрали также ведётся реконструкция моста через реку Есентай.

"По проекту здесь построят два вело-пешеходных моста. Сейчас переустраивают инженерные сети, также для создания объезда ведутся работы на разделительной полосе", - уточнили в акимате.

Средний ремонт начат и по проспекту Абая - от проспекта Достык до улицы Тлендиева.

Предыдущий средний ремонт дорог на участках проспекта аль-Фараби проводился в 2010-м, а по проспекту Абая - в 2012 году.

"Обследование выявило на участках наличие ям, провалов, трещин и шелушения. На этом основании было принято решение включить проспекты в план среднего ремонта. Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до начала учебного года.Для удобства горожан улицы будут перекрываться частично", - сообщили в акимате.

Управление городской мобильности просит алматинцев корректировать свой маршрут заранее и приносит извинения за доставленные неудобства.