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"Ремонт" Алматы после Кантара, БРТ и резкий тон - чем запомнился Досаев за год
31 января 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность акима Алматы 53-летнего Ерболата Досаева.
За год работы Досаев запомнился не только яркими высказываниями на еженедельных встречах с жителями города, но и конкретными делами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Справедливости ради нужно сказать, что Досаеву досталось в наследство то, что сделали его предшественники. Поэтому ему пришлось не только развивать то хорошее, что было сделано ранее, но и столкнуться с рядом проблем.
Последствия январских событий
Смена акима пришлась на самый разгар подачи заявлений на компенсацию от пострадавших во время январских событий предпринимателей. На тот момент новое руководство города должно было не только входить в курс дела, но и решать вопросы оказания помощи бизнесменам.
Нужно сказать, что при помощи центральных государственных органов удавалось решать сложные юридические вопросы и максимально поддерживать предпринимателей. Палата предпринимателей Алматы сообщила, что в итоге 1632 алматинских предпринимателя получили в виде возмещения ущерба более 15 млрд тенге.
Транспорт
Проблема транспорта стала ощущаться в Алматы ещё сильнее при Досаеве. Автобусы и троллейбусы приходится ждать всё дольше, из-за чего в общественном транспорте наблюдаются давно забытые давки времён начала 2000-х.
В ноябре 2022 года Досаев втайне от всех, даже от собственной пресс-службы, решил проехать на автобусе. Даже пассажиры автобуса 32 маршрута, в котором ехал аким, засомневались, что видят настоящего градоначальника. Настолько неожиданным было его появление в общественном транспорте. Акиму поездка на автобусе не понравилась. Он рассказал, что ждал его около 33 минут.
После той поездки Досаев заявил, что будет переделывать выделенную полосу для автобусов и троллейбусов по улице Тимирязева, организованную во времена акима Бауыржана Байбека. По мнению Досаева, было бы лучше сделать выделенку на крайней правой полосе.
Но когда житель города настойчиво попросил Досаева не убирать БРТ, а увеличить её протяженность, он объяснил свои слова тем, что хочет лишь улучшить систему, и ничего сносить не собирается.
Генплан
Досаев решил реанимировать идею по обновлению Генплана развития Алматы, которую не смогли реализовать его предшественники на этом посту.
В новом Генплане Алматы говорится о масштабном развитии общественного транспорта, развитой сети полос БРТ, строительстве трёх веток ЛРТ и ещё двух метро, организации пересадочных пунктов и больших стоянок на границах города, чтобы иногородние могли ездить по Алматы на быстром и удобном общественном транспорте, а не стоять в пробках на личных авто.
Народ Алматы как обычно разделился во мнениях. Те, кто пользуется общественным транспортом, горячо поддержали транспортную часть, автомобилисты были против.
На обсуждениях Генплана алматинцы проявили высокую активность, высказывали свои предложения и замечания, но пока неизвестно, какие из них войдут в итоговый документ.
Строительство и митинги
Уплотняющая застройка — ещё одна из проблем, с которой необходимо по долгу службы разбираться акиму Досаеву. Летом 2022 года случился инцидент с активисткой Салтанат Ташимовой. Её арестовывали за участие в акции протеста, несогласованной с властями.
Тогда её соратники обращались лично к Досаеву с просьбой посодействовать в ее освобождении. Аким тогда заявил, что не может отменять решения об аресте, но посоветовал подать апелляцию и впредь действовать в рамках закона.
Когда Ташимову выпустили, она пришла на встречу с акимом, чтобы озвучить новые вопросы, в частности, по реновации жилья.
Проблема несогласованных с населением новостроек иногда оборачивается и трагическими последствиями. 11 июня погиб случайный свидетель, когда во время перекрытия улицы Гагарина жильцами одного из ЖК началась потасовка.
Совсем недавно Досаев заявил, что нужно сносить панельные дома, но жители снова встретили такое предложение без энтузиазма. Предложение подвергли критике как специалисты, так и простые горожане.
Манера общения
Чаще всего новости о планах Досаева на посту акима Алматы приходят во время его еженедельных встреч с жителями районов мегаполиса. Аким старается отвечать горожанам по делу, просит соблюдать порядок в зале во время встреч, иногда со стороны кажется, что его тон несколько резкий. Досаев показал, что на него не действуют эмоциональные причитания в слезах, и он готов помочь горожанам, но в рамках закона и по делу.
Впрочем, иногда Досаев давал волю чувствам. Например, на личные средства он купил костюмы для любительского хора пенсионеров, за что выслушал благодарность от них.
Благие дела
За всеми этими инфоповодами нельзя не отметить, что Досаев уже запомнился целым рядом конкретных решений. Например, он инициировал возврат ряда неиспользуемых территорий, принадлежащих крупным бизнесменам в государственную собственность, чтобы решить проблему школ. Также при нём снесли несколько незаконно построенных ЖК.
Были приняты правила по защите зелёных наслаждений, по содержанию и выгулу домашних животных. Кроме того в рамках республиканской политики в Алматы установили туристический сбор для иностранных туристов в размере 5% от стоимости пребывания в гостинице.
Стоит отметить принятую при Досаеве программу развития Алматы до 2025 года.
Впереди у градоначальника ещё больше работы. В частности, ему нужно будет решить проблему экологии, учесть все предложения горожан и экспертов, чтобы утвердить новый Генплан.
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