Рельсы проложили на одном из участков LRT в Астане
Специалисты хотят посмотреть, как материалы перенесут зиму.
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На опытном участке LRT в Астане проложили полкилометра рельсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
"На участке эстакады между станциями №116 и №117 завершена укладка первых 500 метров рельсового пути. Этот тестовый этап позволит изучить влияние зимних погодных условий на состояние верхнего строения пути легкорельсового транспорта (LRT)", - говорится в сообщении.
Рельсовый путь включает арматурный каркас, шпалы, рельсы и крепёжные элементы. Общая протяженность эстакады составляет 22,4 километра, и на всём её протяжении будет проложен двойной путь, что обеспечит разъезд поездов, удобство их обслуживания и выполнения ремонтных работ.
Укладка пути выполнена с использованием современных технологий. Стандартная ширина колеи – 1 435 миллиметра, обеспечивает совместимость с международными стандартами. Бесшовная укладка рельсов снижает шум от колёс поездов и минимизирует вибрации. Предварительно напряжённые шпалы защищены от растрескивания, устойчивы к морозу и оттаиванию.
С наступлением тепла в следующем году начнётся активная укладка рельсов на всей длине эстакады. Зимой ведётся подготовка необходимых материалов.
Завершение укладки рельсовых путей на эстакаде запланировано на 2025 год.
Ранее сообщалось о том, что для работы LRT в Астане начали набирать персонал и приступили к строительству депо.