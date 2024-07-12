Религиозных радикалов задержали в ряде областей Казахстана

В июле в городах Астана, Шымкент, Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов, передаёт BaigeNews со ссылкой на КНБ нашей страны.

"Оперативниками задержаны и взяты под стражу 4 гражданина Казахстана и 1 иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях.

По местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении.