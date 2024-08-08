Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках противодействия терроризму в июле-августе КНБ при содействии органов полиции и координации прокуратуры проведён ряд мероприятий в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Задержаны и с санкции суда взяты под стражу пять граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр.
По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.
При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабёж и хулиганство. Ещё один ранее прошёл подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства.
Проводятся досудебные расследования по статьям 174, 256, 259 Уголовного кодекса.
Самое читаемое
- Казахстан лишил другую страну исторического "золота" Олимпиады
- В Астане запустят новый автобусный маршрут
- Вице-министра по ЧС осудили за превышение власти в Казахстане
- Автобус насмерть сбил мотоциклиста в Туркестанской области
- Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ